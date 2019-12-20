«Рамблер» хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

Rambler Group продолжает атаковать ИТ-компании и различные сервисы. На этот раз под ударом оказались интернет-гигант «Яндекс» и оператор сотовой связи МТС – Рамблер хочет запретить им использовать слово «афиша» в названиях своих товарных знаков.

По информации «Ведомостей», ООО «Компания афиша», входящее в состав Rambler Group, обратилось в Палату по патентным спорам, утверждая, что права на товарный знак «афиша» принадлежат ему. Претензии Rambler затрагивают сервисы «МТС афиша» и «Яндекс.афиша», в которых продаются билеты на различные мероприятия, в том числе театр и кино.

МТС принадлежит «МТС Афиша» — сайт с расписанием театральных и киносеансов, где можно купить билеты. «Яндексу» — аналогичный сервис «Яндекс.Афиша». «Компания Афиша» — учредитель одноименного СМИ и платформы с отзывами посетителей ресторанов, продажей билетов в кино и театры.

МТС отказалась предоставить комментарий. Знакомый с ситуацией источник рассказал Forbes, что компания до начала использования подала товарный знак «МТС Афиша» на регистрацию. Роспатент посчитал, что данное название не противоречит другим обозначениям и зарегистрировал его. Представитель Яндекса подтвердил, что компания получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», но от других комментариев отказался.

Ситуация спорная и интересная, с одной стороны, есть закрытый журнал «Афиша» и одноименный портал, так что часть потребителей могут ассоциировать это название с этими конкретными продуктами, рассуждает юрист по интеллектуальным правам Константин Бочкарев. С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.

За последнее время Rambler Group уже несколько раз предъявила претензии к другим компаниям. В середине декабря стало известно, что компания заявила права на веб-сервер Nginx. В московском офисе Nginx и в домах основателей компании Игоря Сысоева и Максима Коновалова, бывших сотрудников Rambler, прошли обыски. В отношении «неустановленных лиц» в связи с якобы имевшими место нарушениями прав Rambler на Nginx было возбуждено уголовное дело. Ситуация изменилась после внеочередного совета директоров Rambler, созванного по инициативе Сбербанка (доля в Rambler — 46,5%). Совет директоров поручил расторгнуть контракт с кипрской компанией Lynwood, связанной с акционером Rambler Александром Мамутом и получившей права на предъявление претензий к Nginx. Директора единогласно призвали компанию отозвать заявление о нарушении ее прав на веб-сервер Nginx. Кроме того, Rambler Group подала иск к стриминговой платформе Twitch, чтобы пресечь распространение трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Компания, владеющая эксклюзивными правами на показ АПЛ в России, требовала заблокировать платформу и взыскать с нее рекордную компенсации в размере 180 млрд рублей. Аналогичные претензии Rambler выдвинула телеканалу «Матч ТВ». В итоге они удалили контент, а Rambler отозвала иск без компенсаций.

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