АЗАПИ готова заблокировать YouTube и Яндекс.Видео

В начале декабря апелляционная инстанция Московского городского суда встала на сторону книжного издательства «Эксмо», утверждающего, что нелегальные копии книги «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня свободно распространяются в аудиоформате на платформах YouTube и Яндекс.Видео. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима Рябыко, представляющего интересы книжного издательства.

Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Теперь же, по предписанию суда, эти сервисы под угрозой блокировки обязаны удалить пиратский контент, чего до сих пор этого не сделали. Как выяснили журналисты, аудиоверсия книги «Задача трех тел» до сих пор доступна на YouTube и на Яндекс.Видео. Прежде издатели называли два этих сервиса одними из главных источников нелегальных аудиокниг в Рунете. В качестве видео пираты часто используют статичное изображение обложки книги, на которое накладывают начитанный текст.

Согласно российскому законодательству, если ресурс дважды проигрывает дело по жалобе от правообладателя, то он может быть подвергнут вечной блокировке на территории страны. Возможность закрытия YouTube и Яндекс.Видео в России подтвердил Рябыко, заявив также, что в «Эксмо» намерены «идти до конца» и добиваться удаления книг, защищенных авторским правом, с видеоресурсов:

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке Яндекс.Видео и YouTube в России».

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АЗАПИ представляет интересы 15 крупнейших издательств России (в том числе группы «Эксмо-АСТ», «Альпина паблишер», «Манн, Иванов и Фербер» и др.) и судебные процессы по искам «Эксмо» открывают возможности для защиты своего контента другими издательствами, добавил он.

Рябыко отметил, что у Google и YouTube есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратские сайты, но он «действует не всегда». Что же касается Яндекса, то в компании настаивают на том, что она является агрегатором, а значит не несет ответственности за те пиратские сайты, на которых размещается противоправный контент.

В конце ноября текущего года АЗАПИ предложила администрации Telegram совместными усилиями бороться с распространением пиратских книг. Для этого ассоциация порекомендовала внедрить технологию «цифрового отпечатка». В документе на имя руководства Telegram Максим Рябыко указывает на то, что в мессенджере существует «более 170 каналов», чья аудитория насчитывает «миллионы» человек, в рамках которых нелегально распространяются электронные копии книг.

Также в ноябре Мосгорсуд ввёл обеспечительные меры по иску, обязав «Одноклассники» и «Мой мир» заблокировать доступ к аудиокниге «Охота на самца» по жалобе АЗАПИ. При этом истец заверил, что добиваться блокировки обеих платформ не намерен.

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