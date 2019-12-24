Леонид Левин: Apple не уйдёт, суверенность Рунета под контролем

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин ответил на вопросы журналистов в пресс-центре «Парламентской газеты». В своём выступлении он затронул наиболее заметные законодательные инициативы осенней сессии и принятые законы.

По мнению главы инфокомитета, закон о предустановке отечественного программного обеспечения не приведет к уходу компании Apple с российского рынка. По словам Леонида Левина, в России более 80% населения пользуется не Apple, а сервисами системы Android. «Вместе с тем, мы считаем, что Apple — крупная компания, у нее огромный, миллиардный бизнес на территории Российской Федерации, и причин для ее ухода мы не видим», — сказал депутат. Он подчеркнул, что есть примеры из международной практики, когда Apple учитывала нюансы регионального законодательства и вносила в свои сервисы изменения.

Напомним, в начале декабря текущего года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажу смартфонов и компьютеров без предустановленного российского ПО​​​. Перечень товаров и программ будет определять правительство. Ожидается, что это будут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «Смарт-ТВ». Ряд экспертов выразили опасения, что эти нормы могут привести к уходу Apple с российского рынка.

Также, по его мнению, одним из российских приложений для предустановки на смартфоны и планшеты должна стать мобильная версия Госуслуг:

«Портал госуслуг — это самый очевидный вариант. Возможно, также стоит рассмотреть к предустановке приложение для самозанятых «Мой налог», российские поисковые, банковские сервисы».

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При этом, по мнению Левина, нужно быть очень аккуратными при определении перечня, чтобы не было лоббирования интересов конкретных компаний».

Учениям же «по суверенизации Рунета», которые на днях проводило Минцифры, депутат призвал не придавать серьёзной значимости. Они проходят в рамках подготовки тех норм, которые прописаны в законе о суверенном Интернете. В рамках учений проверяют возможность запуска внутренней сети в случае информационных атак извне. «Важно, чтобы сервисы, которыми пользуются россияне, могли бесперебойно работать. Задача учений — обеспечить такую работу», — сказал Леонид Левин. Проведение учений значит, что государство серьёзно относится к подобным угрозам, отметил депутат.

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