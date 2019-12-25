В аэропорту «Кольцово» лёг интернет

Масштабный сбой в работе сети Интернет, парализовавший работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов, в том числе екатеринбургского «Кольцово», может быть связан с тестированием «суверенного рунета». Об этом Ура.Ру сообщил инсайдер в представительстве одной из российских авиакомпаний.

Подписчик паблика «Интересный Екатеринбург» Александр Пушкарёв написал, что

«Вышли из строя все системы, все компьютеры. Все остановилось — даже эскалаторы стоят. Система висит. Тишина. Даже объявления не могут озвучивать».

.

В результате «падения» сети перестали работать системы, отвечающие за бронирование и покупку билетов, регистрацию на рейсы, провоз багажа отслеживание перелета. Сотрудникам «Кольцово» пришлось проводить регистрацию вручную. По словам Александра: «Всё очень медленно». То, что причина сбоя — из-за перебоев в сети Интернет, вскоре подтвердил сам аэропорт. На данный момент работа сервисов восстановлена.

«На несколько часов отключился интернет, в результате чего проблемы возникли не только в «Кольцово», но и в Западной Сибири, и на юге России — в Уфе, Салехарда, Нового Уренгоя и даже Ростова. Известно о проблемах с запуском программ систем отслеживания билетов и перемещения пассажиров, которые пользуются авиакомпании. Это, например, зарубежные „Габриэль“ и „Амадеус“, российская „Сирена“. Они завязаны на интернет и, в случае отключения, системы просто не видят пассажира. Авиакомпаниям приходилось „заводить“ пассажиров и их багаж вручную. Проблемы возникли из-за тестирования системы суверенного интернета. Ранее сбои случались, но такого масштабного я не помню», — рассказал источник Ура.Ру.

По его словам, зависала как российская «Сирена», так и ее зарубежные аналоги, которыми обязаны пользоваться авиакомпании при осуществлении международных рейсов.

Директор по стратегическим коммуникациям «Кольцово» Андрей Клименских заявил, что в причинах сбоя разбираются соответствующие службы.

На эту новость уже отреагировало Минцифры. По словам пресс-секретаря министерства Евгения Новикова,

«Это полный бред. В процессе учений аэропорты не отключались».

Минкомсвязь опровергла информацию о сбое в работе ряда аэропортов РФ при учениях по устойчивости рунета https://t.co/VyEppHtiJe — Агентство Москва (@mskagency) December 25, 2019

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов накануне сообщил журналистам о том, что первые учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета и различных сегментов сетей связи общего пользования прошли успешно.

Учения проходили в течение нескольких дней на территории России, в том числе в Москве, Ростове и Владимире. По сообщению пресс-службы ведомства, учения будут проводиться на регулярной основе, на них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи в России.

.



.

.