Правительство запретило закупку иностранных систем хранения данных

В целях обеспечения безопасности КИИ на 2 года вводится запрет на допуск к закупкам иностранных программно-аппаратных комплексов систем хранения данных («Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных»). Об этом информирует Telegram-канал «Телеком-ревью» со ссылкой на Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. №1746:
«В запрете установлено, как подтвердить производство товаров в России и соответствие требованиям извещения о закупке. Указаны требования к промышленной продукции, предъявляемые для ее отнесения к российской, и перечень иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой устанавливаются ограничения по закупкам».
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Сам документ почему-то ещё не выложен на официальном портале правовой информации, но его можно найти в базе «Гарант»:
Ранее, напоминает «Телеком-ревью», Минпромторг РФ внес на общественное обсуждение проект постановления «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который до сих пор не прошёл всех необходимых для принятия процедур.
Недавно в Сети появились фотографии коммутаторов «Булат», в которых специалисты узнали продукцию Huawei. Эта информация сразу же разошлась на мемы, став очередным поводом пошутить над темой импортозамещения:
НИЦ «Булат» — резиденты Сколково. Поэтому технологии импортозамещения развиты лучше, чем в НПП «Маяк» — шильдик Huawei с верхней панели коммутатора CloudEngine спилили. Но сзади он остался…
(Из тг-канала ЗаТелеком) pic.twitter.com/jd959ZScyW
— Leonid Volkov (@leonidvolkov) December 22, 2019
НПП «Маяк» стал символом российского импортозамещения https://t.co/bSTJExt7Af pic.twitter.com/NBbgrRusEf
— Хабр.Новости (@habra_news) December 16, 2019
«В этот раз даже использовали напильник, чтобы скрыть лого Huawei, но номер модели CloudEngine S5731-S спилить не додумались», — иронизирует MDK в Twitter.
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