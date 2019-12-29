Фонд Викимедиа пока не подписал «Контракт для веба» и объясняет почему

В ноябре 2019 года создатель WWW Тим Бернерс-Ли и Web Foundation опубликовали «Контракт для веба» — свод правил, созданный для решения проблем, стоящих перед глобальным свободным интернетом. В Контракте изложены девять принципов — по три для государств, частных компаний и пользователей, при исполнении которых общество и интернет станут лучше.

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Фонд Викимедиа ещё не подписал контракт, и мы хотели бы объяснить, почему пока этого не сделали

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Фонд Викимедиа участвовал в разработке Принципа 6 данного Контракта «Создавайте технологии, которые поддерживают в людях лучшее и бросают вызов худшему». Целью этого принципа является поддержка позитивных технологий, которые ставят людей на первое место. Сам Контракт близок нашей цели создать сеть, где каждый может свободно получить доступ к знаниям.

Мы абсолютно поддерживаем принципы «Контракта для веба». В фонде Викимедиа мы стремимся развивать цифровую информационную сферу, доступную для всех, которая предполагает надежную защиту конфиденциальности, поддерживает свободу слова и открытое сотрудничество, а также защищает сеть от деструктивных акторов, которые стремятся монополизировать её и использовать во вред. Все наши принципы тесно связаны с принципами, указанными в «Контракте для веба».

Мы решили пока не подписывать Контракт, потому что у нас есть открытые вопросы к тому, как Контракт будет реализован и как создатели собираются максимизировать его воздействие. В частности, мы пытаемся понять, как каждый подписавший Контракт будет нести ответственность за выполнение обязательств, указанных в нём. Мы особенно заинтересованы в том, чтобы были представлены конкретные шаги в правоприменении, которые гарантируют, что крупные технологические компании, поддержавшие Контракт, изменят свое отношение и текущие практики, которые нарушают принципы Контракта.

Самые большие проблемы в мире — от глобального климатического кризиса до дезинформации в интернете — могут быть решены только тогда, когда мы будем работать вместе и гарантируем, что каждый исполняет свои обязанности. Активная отчётность, прозрачность и чёткие показатели прогресса имеют решающее значение для реализации «Контракта для веба». Мы уверены, что потребуются чёткие, прямые и обязательные к исполнению механизмы, чтобы гарантировать, что мы все вносим свой вклад в улучшение интернета.

Мы рады видеть, что создатели и сторонники «Контракта для веба» ищут механизмы для обеспечения соблюдения принципов Контракта участниками, ведь сейчас Контракт вступает в следующую фазу планирования. Мы с нетерпением ждём продолжения дискуссии по поводу реализации Контракта и по-прежнему полностью поддерживаем принципы, которые он провозглашает.

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Фонд Викимедиа

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Текст заявления на английском

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На текущий момент «Контракт для веба» подписали порядка 400 организаций, включая общественные, государственные и коммерческие, среди которых Google, Facebook, Microsoft, Twitter, GitHub, EFF, Access Now, «Репортёры без границ», Reddit, DuckDuckGo и множество других. «РосКомСвобода» также поддержала принципы, изложенные в данном документе.

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