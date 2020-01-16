Турция отменила запрет на Википедию

Турецкая республика была единственной страной в мире, кроме Китая, осуществлявшей полную блокировку доступа к онлайн-энциклопедии Wikipedia, однако на днях суд Анкары снял более чем двухгодовой запрет на этот ресурс, дав указание телекоммуникационному регулятору разблокировать сайт. Таким образом было выполнено решение Конституционного суда страны, который постановил, что действующий с апреля 2017 года запрет противоречит свободе выражения мнений.

Wikipedia is said to be unblocked today in Turkey. If you're in Turkey, you can test http://wikipedia.org with the… Gepostet von The Tor Project am Mittwoch, 15. Januar 2020

Почти три года назад турецкие официальные власти заявляли о необходимости блокировки Википедии, поскольку она не стала удалять контент, в котором правительство страны обвинялось в помощи террористическим группам.

Правозащитные организации регулярно критиковали давление на свободу слова в Турецкой республике при Президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, особенно после неудачной попытки переворота в 2016 году, повлекшем за собой массовые репрессии в отношении критиков властей в СМИ и не только.

Несмотря на снятие блокировки, пользователи сообщают, что веб-сайт всё ещё недоступен, хотя уже в скором времени ожидается его постепенная разблокировка по всей стране.

Онлайн-энциклопедия уже отреагировала на новость о разблокировке в своём Twittter, назвав это лучшим подарком к 19-летию проекта.

The best present we got for Wikipedia's 19th birthday was being unblocked in Turkey. 🇹🇷 (thread) https://t.co/kSVETTU5CO — Wikipedia (@Wikipedia) January 16, 2020

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