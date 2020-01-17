Минцифры: «Доступный интернет» в первую очередь коснётся мобильного трафика

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил реализовать проект «Доступный интернет» — то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам. Глава государства отметил, что Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые сервисы. По его мнению, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом РФ и граждан страны.

Пресс-секретарь Минцифры Евгений Новиков пояснил, что россияне смогут бесплатно пользоваться социальными сервисами даже при отсутствии денег на счете, платить за трафик не придется. Впрочем, пока список таких ресурсов не разработан, добавил он.

По его словам, новый проект будет касаться прежде всего мобильного интернета, а также части пакетных услуг, в том числе через спутниковую связь, при фиксированном доступе почти все тарифы и так безлимитные.

Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин сообщил, что инициатива о внедрении бесплатного доступа к социальным ресурсам находится в проработке.

Эксперт MForum Алексей Бойко считает, что сегодня важнее обеспечить доступ к интернету для каждого гражданина, чем обнулить трафик только для части ресурсов. В последнем случае пользователям нужно дать право самостоятельно решать, какие сервисы им интересны. Так, например, в Финляндии конституционно закреплено неотъемлемое право человека на доступ в интернет — более того, там даже прописаны минимальные требования к качеству связи.

Эксперт предположил, что в список социально значимых интернет-ресурсов может попасть сайт «Госуслуги», сервисы «Яндекса», Mail.ru Group, а также, вероятно, Rambler. Кроме того, российская «Википедия», если она будет создана.

Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин добавил к этому списку сервисы банков с госучастием, например ВТБ и Сбербанка. При этом эксперт сомневается, что соцсети можно назвать социально значимыми, ведь это по большей части развлекательные порталы.

Мобильные операторы уже заявили о готовности дать бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

«Доступ к ресурсам Интернета для максимального количества жителей России — это залог прогрессивного развития страны и поддержания её конкурентоспособности в будущем. «ВымпелКом» готов подключиться к работе по выработке критериев и механизмов реализации обеспечения доступа к социально-значимым ресурсам», — заявили представители в пресс-службы компании, владеющей брендом «Билайн».

В свою очередь «Тинькофф Мобайл» заявила, что готовы реализовать бесплатный доступ к социально значимым интернет ресурсам в ближайшее время.

В пресс-службе Tele2 сообщили, что предложение соответствует их стратегии. В МТС тоже выразили готовность обсудить с кабмином реализацию инициативы.

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