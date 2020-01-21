Бесплатный «социально значимый» интернет появится к началу марта

Интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года. Такое решение было принято на совещании и.о. главы Минцифры РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Если тариф не безлимитный, то не будет тарифицироваться трафик, на эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе»,— сказал пресс-секретарь Минцифры Евгений Новиков.

Позже министерство добавило, что обсуждает бесплатный доступ для россиян к соцсетям и мессенджерам, отметив, что вопрос компенсации средств операторам на обеспечение доступа к порталу «Госуслуг» и сайтам ведомств не обсуждается.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявлял, что технологически организовать бесплатный доступ к отечественным социально значимым сервисам несложно. Он добавил, что в этом фактически нет никакой уязвимости для коммерческих операторов, а также нет никаких экономических потерь.

.

.

.