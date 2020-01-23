23.01.2020

Твиттер потребовал от Clearview прекратить собирать фото пользователей для распознавания лиц

Компания Clearview уже несколько лет занимается сбором данных для распознавания лиц в соцсетях, её архивом пользуются более шестиста правоохранительных структур по всему миру

 

Социальная сеть Твиттер потребовала от частной компании Clearview прекратить собирать фотографии своих пользователей, потому что это нарушает политику конфиденциальности компании, пишет Би-би-си. По информации издания, Clearview уже успела собрать более трёх миллиардов фотографий из Facebook и Twitter, а услугами компании пользуется ФБР, министерство внутренней безопасности и шестьсот разных правоохранительных структур по всему миру.

Политика соглашения Tвиттера с разработчиками гласит: «Информация, полученная из контента Twitter не может использоваться, показываться, распространяться или каким-либо иным образом предоставляться любому субъекту государственного сектора для целей наблюдения».

Газета Нью-Йорк таймс недавно сообщала, что приложение Clearview может взаимодействовать с очками дополненной реальности: идя по улице, человек может быстро узнавать имена и соцсети людей, которых видит. На данный момент в компании никак не прокомментировали требования Twitter.
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Контекст
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Это происходит на фоне растущей обеспокоенности, вызванной технологией распознавания лиц, а точнее — её неправильным применением. Недавно американский сенатор Рон Уиден заявил, что деятельность Clearview «чрезвычайно тревожна»: «Американцы имеют право знать, если их личные фото тайно засасываются в частную базу данных». Выражая обеспокоенность деятельностью компании, с письмом к ней обратился и другой сенатор Эдвард Джей Марки.

В то же время стало известно, что Еврокомиссия хочет ввести временный запрет на распознавание лиц сроком на пять лет, чтобы лучше понять плюсы и минусы этой технологии. А декабрьский опрос жителей Китая выявил, что 74% из них обеспокоены распознаванием лиц и предпочли бы пользоваться традиционными способами идентификации личности.

На днях стало известно, что политик Владимир Милов и активистка Алёна Попова подали иск МВД и Департаменту информационных технологий Москвы с требованием запретить использовать технологию на митингах. Чтобы заявить о проблеме громче, вы можете подписать нашу петицию на Change.org.

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