Неопределённость значимых ресурсов

Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также почтовые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group попали в предварительный список негосударственных ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным. Такую информацию предоставили операторы «большой четвёрки» средствам массовой информации по итогам совещания с и.о. главы Минцифры Константином Носковым.

Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом

туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), социальные сети («ВК», «ОК», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана«Яндекс почта и др. pic.twitter.com/jXfv1Qvc22 — Телемастер Игорь (@Telemaster68) January 24, 2020

Получение документа подтвердили источники, близкие к трем операторам. Министерство просит оценить потребляемый посетителями этих ресурсов трафик. Они разделены на четыре категории: государственные информресурсы (туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «МирТесен», «Фотострана», «Дневник»), почтовые сервисы («Яндекс», mail.ru, km.ru) и другие значимые информационные ресурсы (к ним авторы документа отнесли мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell).

Удивительно, что в данный список не попали образовательные ресурсы — такие, как онлайн-энциклопедия Wikipedia.

В перечень Минсвязи интернет-сервисов, к которым операторы связи будут бесплатно давать доступ даже при отрицательном балансе, вошли: турецкий мессенджер Bim, "Мой мир", https://t.co/wyroBJLBKA, "Одноклассники"…., но не вошла Википедия: https://t.co/5mDrl9KKFZ — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) January 24, 2020

Экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, владелец ряда интернет-проектов Герман Клименко пояснил, что изначально такие списки формируются на основе предложений самих представителей ведомств, публичная дискуссия проходит редко.

Объясняя, как будет осуществляться бесплатный доступ, источник в одной из компаний-операторов отметил, что технически возможно обнулить тарификацию для абонентов по списку IP-адресов сайтов, которые будут отнесены к социально значимым ресурсам. Этот перечень должен обновляться Роскомнадзором по аналогии с черным списком сайтов, доступ к которым ограничен законодательством. При реализации инициативы важно исключить возможность фрода — размещения на таких сайтах тяжелого развлекательного контента, что должен контролировать либо надзорный орган, либо владелец ресурсов.

В Минцифры хоть и подтвердили существование данного документа, но всё же уточнили, что список социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, пока не составлен.

Минкомсвязи отрицает наличие списка бесплатных интернет-ресурсов. С операторами пока обсуждают объемы трафика https://t.co/7s67rP6LAg — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) January 24, 2020

«Операторам связи был роздан шаблон, форма предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика. На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком», — сказал источник в министерстве. Также он отметил, что очередное совещание на эту тему должно пройти в ближайшее время.

С идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в ходе послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин.

По итогам совещания экс-главы Минцифры РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи было принято решение о том, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года. Тогда в пресс-службе министерства сообщали, что в рамках реализации проекта «Доступный интернет» министерство не исключает предоставления бесплатного доступа для россиян к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. При этом Минкомсвязь готова обсуждать компенсацию операторам затрат на отключение тарификации для этих ресурсов.

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