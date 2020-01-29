В России заблокирован ProtonMail

Ещё один защищённый почтовый сервис оказался под блокировкой — швейцарский ProtonMail. В данный момент домены и IP-адреса сервиса внесены в реестр запрещённых сайтов решением Генеральной прокуратуры РФ №27-31-2020/ИД769-20:

О том, что доступ к защищённому почтовому сервису заблокирован, уже сообщили Роскомнадзор и ФСБ.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявляют, что на основании представления Генпрокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 29 января 2020 года ограничен доступ на территории РФ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Protonmail.com, поскольку им с его помощью анонимные пользователи «продолжают преступную деятельность», рассылая ложные сообщения о минированиях.

По данным спецслужбы, письмо с угрозами взрывов с адресов на ProtonMail получили более 800 объектов в четырех регионах России, включая суды, школы, детские сады и больницы.

Роскомнадзор, в свою очередь, рапортует:

«Данный почтовый сервис использовался злоумышленниками как в 2019 году, так и, особенно активно, в январе 2020 года для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом минировании объектов на территории Российской Федерации. На неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информации в сети «Интернет» компания реагировала категорическим отказом. Сведения об администраторах почтовых ящиков, используемых для рассылки угроз, не предоставлены».

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Некоторые российские пользователи уже пожаловались на недоступность сайта protonmail.com, но есть также сведения, что где-то он грузится вообще без всяких видимых проблем.

Напомним, на основании точно таких же абсурдных аргументов на днях был заблокирован нидерландский защищённый почтовый сервис StartMail. Более того, в своём заявлении компания сообщила о нежелании российских властей вести борьбу с лжеминёрами, основываясь на европейском законодательстве, и ни разу не было предпринято попытки со стороны силовиков или других представителей российского государства выйти на диалог с сервисом, чтоб установить личности злоумышленников.

Стоит заметить, что российские правоохранители уже давно взяли на вооружение практику бравурных заявлений об установлении источников подобных рассылок, однако минирования как продолжались, так и продолжаются.

В эффективности таких действий можно было убедиться вот совсем недавно, когда сразу после блокировки StartMail лжебомбистские письма повалили уже с ProtonMail. Не нужно быть Нострадамусом, чтоб предвидеть — этот процесс может вылиться в бесконечную беготню за разного рода сервисами, с которыми российские силовики почему-то отказываются сотрудничать, но готовы забивать новыми URL и IP весь свой реестр запрещённой информации, при этом нарушая все возможные правовые процедуры и регламенты. Видимо, в установлении истинных виновников правоохранители пока не заинтересованы.

ФСБ объявила о блокировке сервиса Protonmail — почты с шифрованием https://t.co/xdBuOI0Jek pic.twitter.com/Qn2tSDOLNh — KasparovRu (@KasparovRu) January 29, 2020

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