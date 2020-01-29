Приговор Владиславу Синице за публикацию в Twitter снова оставлен в силе

Приговор блогеру и фигуранту «московского дела» Владиславу Синице, которого осудили на пять лет колонии за твит о детях силовиков, оставлен без изменений. Второй кассационный суд отклонил жалобу блогера. Приговор был вынесен в августе прошлого года Пресненским судом Москвы, затем его подтвердил и Мосгорсуд.

Блогера задержали 3 августа по подозрению в призыве к насилию. 3 сентября Пресненский районный суд признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с помощью интернета и угрозой применения насилия) — так суд трактовал его публикацию в Twitter о том, что детям росгвардейцев угрожает опасность из-за действий силовиков во время московских акций протеста. Судебное следствие продолжалось один день. Гособвинение во время прений сторон просило суд назначить блогеру шесть лет колонии.

В его защиту выступили российские блогеры и журналисты. Они написали письмо с требованием отпустить блогера на свободу и освободить его от уголовной ответственности. Мосгорсуд после апелляции по делу оставил приговор в силе. Блогер позже подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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