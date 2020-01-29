«Доступ оперативников к персональным данным не предусматривает расширения их полномочий»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев уточнил информацию, озвученную ранее в СМИ относительно предоставления доступа правоохранительных органов к персональным данным россиян.

По его словам, речь идёт об автоматизации процесса предоставления доступа к информации о персональных данных физических и юридических лиц в рамках межведомственного взаимодействия. Предполагается, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, перейдут с бумажного на электронный документооборот с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Важно понимать, что речь не идет о дополнительных полномочиях для правоохранительных органов, как сообщил ряд СМИ, а только о принятии мер для повышения эффективности существующих», — отметил Максут Шадаев.

Также автоматизация процесса передачи судебных решений должна существенно ограничить ошибки при предоставлении доступа правоохранительным органам к частной информации и сократить вероятность того, что будет предоставляться доступ к смежной информации, на которую нет решения суда.

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