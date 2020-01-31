Срок ультиматума Роскомнадзора к Facebook и Twitter истёк

Истёк срок ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору на запрос, которое надзорное ведомство направило обеим компаниям в конце прошлого года. Надзорное ведомство ждёт сведений о локализации обеими компаниями персональных данных российских пользователей. В РКН напомнили, что глава ведомства Александр Жаров неоднократно заявлял о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками, поскольку данный метод является более цивилизованным и эффективным.

В декабре 2018 года Роскомнадзор уже требовал от обеих соцсетей отчёта о локализации данных россиян, и, не получив ответа, в конце января прошлого года инициировало административное производство в отношении обеих компаний. В апреле они были оштрафованы судом на 3 тысячи рублей каждая. После этого Жаров дал им девять месяцев на локализацию данных, и в начале января уже текущего года этот срок истёк.

Претензии Роскомнадзора к социальным сетям связаны с нарушением закона «О персональных данных». Поправки к этому закону (242-ФЗ), вступившие в силу в сентябре 2015 года, сделали обязательным хранение данных российских пользователей социальных сетей на территории России.

Замглавы Минцифры Алексей Волин считает, что крупные штрафы за повторное нарушение законов в сфере персональных данных, применяемые к Facebook и Twitter, являются более действенной мерой, чем блокировка соцсетей. По его словам, блокировки можно обойти. А штраф компании, которая работает в России, придется заплатить. К тому же, добавил Волин, штраф можно взыскать с нарушителя и за пределами России.

В начале декабря прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян на территории РФ. Согласно ему, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц — от 6 до 18 миллионов рублей.

По мнению управляющего партнера Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, технически выполнить требования закона невозможно, так как из массива данных сложно извлечь сведения обо всех пользователях-россиянах — хотя бы потому, что граждане страны могут проживать на территории других государств:

«Давайте себе представим, что какая-нибудь IT-компания создает в Excel табличку с несколькими сотнями или тысячами строк персональных данных, арендует за 10 долларов сертифицированный хостинг и предоставляет в Роскомнадзор справку о том, что она хранит данные на российских серверах. <…> Повторюсь, очень многие крупные и, может быть, даже самые крупные в мире IT-компании, скорее всего, даже если бы очень хотели это сделать, просто не смогли бы вычленить всех россиян и сложить стопочкой их персональные данные на каком-то сервере в России».

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«Если срок пройдет, мы будем изучать обстоятельства. Если мы увидим признаки административного правонарушения, тогда будут приняты меры», — заявил начальник управления РКН по защите прав субъектов персональных данных Юрий Контемиров.

Не упустил возможности сделать себе пиар на свежей теме глава ОПРФ Александр Малькевич. Он направил в Роскомнадзор просьбу подать в суд на Facebook, Twitter и YouTube в связи с нарушениями российского законодательства.

«От лица Фонда защиты национальных ценностей направил руководству Роскомнадзора просьбу обратиться в суд с исками о признании действий администрации Facebook, Twitter и YouTube противоречащими нормам федерального закона «О персональных данных», а также принять меры по ограничению доступа к информации, обрабатываемой с нарушениями действующего законодательства, внести соответствующие интернет-ресурсы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», — написал Малькевич в своем Telegram-канале (кстати, заблокированного на территории РФ).

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UPD. Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook Inc и Twitter Inc. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской федерации, что предусмотрено ч.5 ст.18 Закона «О персональных данных» №152-ФЗ. Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст.13.11. КоАП Российской Федерации, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Соответствующий протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter. Представитель компании Facebook на подписание Протокола не явился. В соответствии с законодательством копия Протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней.

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