ФАС хочет обязать иностранные компании обеспечивать полную удаляемость ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила распространить требования о предустановке российских приложений в смартфонах на разработчиков операционных систем (ОС) — Google, Apple, Microsoft и других компаний. Ею была разработана концепция подзаконных актов к закону о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты, подписанного Путиным в начале декабря прошлого года.

«Ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства», — сообщает «Ъ» со ссылкой на документ, который есть в распоряжении издания.

ФАС предложит правительству поручить разработать соответствующий проект закона вместе с внесением подзаконных актов.

ФАС хочет обязать производителей смартфонов разрешить пользователям удалять предустановленные приложения, если это не будет негативно сказываться на работе системы. Хорошая идея: первым делом пользователи смогут удалить предустановленные отечественные приложения 😅 pic.twitter.com/KoUkVVAEKA —  AppleJesus (@AppleJesus) February 3, 2020

Эксперты, опрошенные журналистами издания, сошлись на мнении, что компании могут не согласиться выполнять требования ФАС, так как работают в России через посредников и риски санкций им не страшны.

Согласно закону, который начнет действовать с 1 июля 2020 года, отдельные виды технически сложных товаров должны продавать в России с отечественными программами. Перечень таких товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки должно определять правительство РФ.

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