Жалоба Навального и Медиазоны на цензуру по «Рыбкагейту» коммуницирована в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу издания «Медиазона» и оппозиционера Алексея Навального, от которых Роскомнадзор потребовал удалить материал о прогулке Насти Рыбки на яхте олигарха Олега Дерипаски в присутствии мужчины, похожего на Сергея Приходько, недавно назначенного помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Заявители считают, что были нарушены статьи Конвенции о свободе выражения мнения и пределы использования ограничений в отношении прав. Об этом в своем Telegram-канале написал глава международного правозащитного центра «Агора» Павел Чиков, ссылаясь на правового аналитика центра Дамира Гайнутдинова.

«ЕСПЧ отметил следующий важный аспект: журналисты спрашивали Приходько о том, будет ли он подавать на Навального в суд, на что тот ответил, что оппозиционеру „слишком много чести“ и „достаточно того, что это сделают другие люди“. То есть иск был подан не для защиты частной жизни, а для блокировки информации, компрометирующей высокопоставленного чиновника», — пишет Чиков.

В постановлении (есть в распоряжении «Медиазоны») ЕСЧП спрашивает у российских властей, нарушалась ли статья 10 Европейской конвенции по правам человека (свобода выражения мнения). В частности, учли ли российские суды «контекст публикации», и чем они обосновали необходимость цензурирования материалов.

Помимо этого, ЕСПЧ спрашивает, рассматривали ли суды доводы, которые выдвигались в апелляции. Согласно постановлению российские власти должны ответить на эти вопросы до 25 мая.

Суд Усть-Лабинского района Кубани признал части расследования ФБК запрещенной информацией уже на следующий день после его выхода — на основании иска Дерипаски к Рыбке из-за публикации его частных фото и видео. В Усть-Лабинском районе Кубани Дерипаска провел детство и платит налоги.

На основании решения Усть-Лабинского суда Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» и некоторых других СМИ убрать фото и видео из новостных заметок о расследовании, пригрозив в противном случае блокировкой соответствующих страниц.

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