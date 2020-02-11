В Москве заработала система распознавания лиц на 105 тысячах видеокамер

Система распознавания лиц, включающая в себя 105 тыс. видеокамер городского видеонаблюдения, заработала на территории Москвы. Об этом сообщил в ходе форума «Технологии безопасности» начальник отдела городского видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

«Мы в этом году внедрили систему видеоаналитики сразу в двух направлениях. Первое — это система распознавания лиц на 105 тыс. камер, что делает систему одной из крупнейших в мире. Вторая система — это распознавания нарушений по фотоснимкам в сфере ЖКХ», — сообщил Д.Головин.

По его словам, сейчас система в режиме онлайн оцифровывает лица и сравнивает их с розыскными базами.

В ноябре Савеловский районный суд отказался запрещать систему распознавания лиц. Тогда активистка Алена Попова обратилась с иском к МВД и департаменту информационных технологий Москвы. Попова требовала запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения и предоставить доказательства, что ее данные удалены из базы.

По словам активистки, во время пикета в 2018 году ее распознали по камерам и задержали. На суде представительница департамента говорила, что «нет реестра и какой-то базы данных, из которой можно исключить персональные данные истца».

Весной 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание системы распознавания лиц, состоящей более чем из 200 тысяч камер по всему городу. В январе Собянин поручил при помощи системы находить «места криминогенных точек, скопления мигрантов, закладки наркотиков».

Подобные системы внедряются не только в столице, но и в других городах России. Напомним, РосКомСвобода предлагает ввести пятилетний мораторий на использование таких систем, пока не будет разработано законодательство, регулирующее эту сферу и уменьшающее риски, связанные со злоупотреблениями данной технологией, а также утечками биометрических данных.

На днях в Москве задержали группу художников, которые собирались провести прогулку против введения системы распознавания лиц. Группа художников собиралась выступить против введения системы видеораспознавания лиц, пройдя по улицам с гримом на лицах. Художники считают недопустимым использование таких технологий без согласия граждан. Молодых людей задержали около здания Администрации президента, когда те только начали наносить на лица грим. Позже всех участников акции отпустили.

В Москве задержали четырех активистов. Они наносили грим против системы распознавания лицhttps://t.co/DWGR4ly7QK — The Insider (@the_ins_ru) February 9, 2020

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