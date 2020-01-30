Распознавательная слежка

Если ежедневно читать новости технологий, то иногда складывается ощущение, что ты пролистываешь «Новости Большого брата», поскольку власти самых разных стран рапортуют об очередном разворачивании системы распознавания лиц. Главным локомотивом, конечно, здесь является Китай, однако и наше государство старается не отставать от своего восточного соседа. Причем такие технологии начинают внедряться не только в столице, но и в других регионах Российской Федерации. Безусловно, во многих случаях это применяется для поимки преступников, а также для профилактики уличных краж, ограблений, однако недавно правозащитники забили тревогу, когда стало известно о применении систем распознавания лиц на митингах, других массовых мероприятиях, и кроме этого ещё не совсем понятно — в чьих руках сохраняется весь массив этих данных, кому и согласно каким правовым нормам он может быть передан в третьи руки.

К сентябрю в московском метро в полноценном режиме заработает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что она уже показала свою эффективность. Так, в прошлом году такая технология помогла раскрыть больше четырех тысяч преступлений. Задержаны десятки граждан, кто находился в розыске. С начала года камеры в городе начали менять на новые с поддержкой видео в HD-качестве и искусственным интеллектом. Еще, по словам мэра, система должна помочь найти криминогенные места в городе или точки сбора нелегальных мигрантов.

По словам Собянина, система распознавания лиц в Москве нужна, чтобы выявлять «места скопления мигрантов и закладки наркотиков»https://t.co/FojzDWkmBw — Такие Дела (@takiedelaru) January 23, 2020

Но кроме борьбы с криминалом, данные системы, считают правозащитники, могут использоваться для слежки за гражданами, и здесь вспоминается случай с гражданской активисткой Алёной Поповой, которая недавно подала уже второй иск к столичным МВД и департаменту информационных технологий (ДИТ) с требованием запретить систему распознавания лиц на митингах.

РосКомСвобода, в свою очередь, предлагает ввести полный запрет на использование распознавания лиц на уличных камерах сроком на 5 лет, чтоб на это время выработать меры, призванные исключить возможные юридические коллизии и потенциальные злоупотребления такими технологиями.

В Соединённых Штатах идут бурные дискуссии на тему использования таких систем, а ряд городов и штатов уже ввёл запрет на данные системы. В свою очередь, в Евросоюзе хотят ограничить использование искусственного интеллекта для распознавания лиц. Возможно, это будет мораторий на работу такой системы в общественных местах. Там также предлагается дать время на разработку необходимых правовых норм пять лет, поскольку использование системы распознавания лиц может нести риски злоупотреблений со стороны как правоохранительных органов, так и фирм, которые занимаются внедрением этих систем.

В Еврокомиссии говорят, что требуются более жесткие правила, которые защитят права жителей ЕС на неприкосновенность частной жизни и информации. Исключения на использование искусственного интеллекта сделают лишь для сфер безопасности и исследований. Сейчас в Брюсселе ждут оценки таких предложений участниками сообщества.

Как мы уже говорили выше, Россия не спешит разрабатывать законодательство, которое урегулировало бы вопрос использования систем распознавания лиц, зато ударными темпами города страны обрастают камерами наблюдения, в которых может использоваться эта спорная технология.

Недавно стал известен поставщик таких систем для ДИТ Москвы — компания Ntechlab (12,5% контролирует «Ростех», 25% – фонд Рубена Варданяна, остальное – у пятерых основателей и миноритария первого раунда инвестиций). Закупку исключительных прав на детектор Ntechlab проводила принадлежащая мэрии компания «Электронная Москва». Начальная конкурсная цена на разработку составляла 200 млн рублей, сумму контракта стороны не назвали.

Важный элемент городской системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц – технология их поиска в видеопотоке. Ntechlab разрабатывала детектор для Москвы с нуля как отдельное техническое решение, исходный код своего основного продукта FindFace Security компания не продавала, уточнил представитель Ntechlab. Компания разработала детектор, учитывая опыт запуска сложных высоконагрузочных проектов в интересах Москвы, продукт адаптирован для использования одновременно на сотнях тысяч камер и уже работает в системе распознавания лиц.

Московская система видеоаналитики мультивендорная, заявил представитель ДИТа: в результате конкурсов определено несколько поставщиков, их алгоритмы дополняют друг друга. Всех поставщиков он не раскрыл, но, по словам одного из участников проекта, Москва купила временные лицензии на использование алгоритмов распознавания у Ntechlab, Visionlabs (входит в экосистему Сбербанка) и Tevian (принадлежит братьям Вадиму и Антону Конушиным).

Партнёр консалтинга KPMG Николай Легкодимов рассказал «Ведомостям», что система также может позволить городским службам заработать — они могут продавать аналитику по полученным данным представителям бизнеса.

В октябре прошлого года в казанском метро опробовали программу распознавания лиц, видеокамеру для обнаружения оставленных вещей и признали обе системы эффективными. Видеокамеры с функцией распознавания лиц проверяли на сотрудниках МУП «Метроэлектротранс». Сначала их фотографии загрузили в базу данных, а затем протестировали на пропускном пункте в инженерном корпусе. А видеокамеру для поиска оставленных предметов установили на станции «площадь Тукая», система срабатывала на вещи, неподвижные более 5 минут.

«Проверка работоспособности названных программ прошла в тестовом режиме. Получены положительные результаты, доказывающие работоспособность системы и возможность ее интеграции в существующую систему видеонаблюдения», — сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс».

Отметим, что интеллектуальное видеонаблюдение за пассажирами метро с видеораспознаванием, видеобнаружением и видеомониторингом предусмотрено «Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте в 2019-2022 годах». Однако по требованиям законодательства подобные системы должны пройти государственную сертификацию.

Будет ли внедрена система распознавания лиц повсеместно в камерах наблюдения на улицах городов Татарстана, недавно спросили журналисты у главы Минцифры Республики Татарстан Айрата Хайруллина, и тот ответил, что на данный момент таких решений не принято.

«С другой стороны, сказать, что сейчас будут выделены бюджетные средства, мы сейчас везде поставим камеры – это не приходится. Мы хотим найти решение, позволяющее без привлечения бюджетных средств найти модели, для того чтобы технологии пришли на благо людей решать конкретную задачу», – заявил Хайруллин, имея в виду использование таких систем для безопасности граждан.

Тем не менее, по словам Хайруллина, камеры в пилотном режиме работают на улицах Альметьевска и уже помогли задержать 7 преступников, которые находились в федеральном розыске. Кроме того, 49 человек совершили административные нарушения и были объявлены в розыск, потому что не уплатили штрафы.

В прошлом году разработали проект по установке камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город», и к 2021 году на улицах Калуги должно появиться больше 340 видеокамер, сообщила заведующая отделом Наталия Егорова на рабочей планерке в городской управе Калуги. По её словам, на программу «Безопасность жизнедеятельности населения» были выделены средства из муниципальной казны в размере 42 миллионов 956 рублей. По итогам прошлого года её выполнили на 99,2%.

«На сегодняшний день на центральных улицах и площадях города развернута сеть, в которую включено более 100 видеокамер, пользователями которой являются правоохранительные структуры и городские службы. Данная сеть может стать базой для дальнейшего развития АПК «Безопасный город»», — сообщила Наталия Егорова.

Отмечено, что система направлена в том числе и на предотвращение случаев хулиганства, вандализма по отношению к объектам городской инфраструктуры.

«К сожалению, часто возникают случаи, когда вандалы остаются безнаказанными… В нынешнем году ваш отдел должен наметить конкретные сроки по внедрению программы «Безопасный город», чтобы мы, наконец, получили систему, обеспечивающую правопорядок в общественных местах, а также распознавание лиц. Это позволит обеспечить неотвратимость наказания для зарвавшихся вандалов. Хулиганы ведут себя вызывающе, поэтому как можно быстрее нужно «закрыть» это общественное пространство современными техническими средствами наблюдения, жду на этот счет конкретные предложения», — подчеркнул временно исполняющий полномочия городского головы города Калуги Дмитрий Денисов.

В Тюмени и области тоже функционирует система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Искать по лицу могут все камеры, подключенные к комплексу «Безопасный город». Это сеть уличных камер, установленных в общественных местах.

«В настоящее время подключено 1984 камеры видеонаблюдения», — уточняет Владимир Сысоев, замгубернатора Тюменской области.

Помимо этого в Тюмени установлено 60 умных домофонов, в которых тоже предустановлена такая функция. Их производит одна из дочерних компаний госкорпорации «Ростех».

Внедрять такую систему планируется и в Белгородской области. Начальник регионального департамента цифрового развития Евгений Мирошников рассказал, что в правительстве разрабатывают несколько направлений для внедрения технологии распознавания лиц. Сейчас эта система работает в здании областного дома правительства.

«Например, в рамках и «Безопасного города», и «Умного города» хотим отработать с торговыми центрами эту технологию. Чтобы в местах, где есть огромный трафик, были системы, которые позволяют отслеживать людей, которые находятся в розыске, и так далее», – рассказал Мирошников.

В школах Face-ID может оперативно выявлять посторонних. «Мы рассматриваем возможность внедрения технологии при модернизации инфраструктуры школ. В этом случае появление на территории школы лиц, которых нет в базе, однозначно должно вызывать какую‑то реакцию со стороны школьной администрации», – отметил глава департамента цифрового развития.

Face-ID в будущем планируется развернуть и в общественном транспорте Белгорода.

В Академическом районе Екатеринбурга тестируется новая интеллектуальная система безопасности, сканирующая лица и запоминающая номера автомобилей. Новинка уже внедрена в некоторых жилых домах, а в перспективе такими камерами планируется оснастить весь жилой фонд района.

В июле прошлого года проект был представлен на Международной промышленной выставке «Иннопром 2019». В рамках выставки состоялось подписание соглашения между гендиректором УК Николаем Смирнягиным и гендиректором НПО автоматики Андреем Мисюрой, согласно которому разработки НПО автоматики «научат» уже существующие в Академическом камеры распознавать лица, номера автомобилей, обнаруживать драки, порчу имущества и другие происшествия.

Всего на территории Академического установлено около 4 тысяч камер. Все их в ближайший год должны подключить к новой системе.

По данным службы безопасности, система учится распознавать неадекватные действия человека или группы, а любой попавший на запись объект (будь то человеческое лицо или номер автомобиля) автоматически сканируется, после чего по скану изображения или по фотографии можно вычислить всю историю передвижения объекта.

Как видим, география внедрения систем распознавания лиц впечатлающая, и вряд ли она будет иметь тенденцию к уменьшению.

Однако опасения правозащитников и юристов, что такие системы будут инструментом для злоупотреблений, разделяют не все. К примеру, аналитик TelecomDaily Илья Шатилин считает, что конкретному законопослушному москвичу или гостю столицы не стоит переживать, что за ним следят:

«Если он не делает ничего противозаконного, то в принципе он никому особенно не нужен. Наверное, больше всего рисков у участников всяких разных уличных несанкционированных акций. Здесь достаточно легко будет определять, кто туда поехал, кто в них участвовал и так далее. Но опять же, если ничего плохого не делать, не кидаться «коктейлями Молотова» в полицейских, то ничего страшного не произойдет в том смысле, что тебя засекли на камеру».

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«Конкретного закона, регулирующего деятельность именно в этой сфере, нет, но в совокупности существующие нормы права позволяют в принципе при желании и при идеальном соотношении работы правоприменителей не допускать злоупотреблений в этой сфере», — вторит ему адвокат Сурен Аванесян.

Однако суровая реальность опровергает последний довод эксперта. В 2018 году был известный случай с активистом Акселем: его фотографии попали в базу с преступниками. Активиста задержали, отпустили, но фото из базы не удалили, ответив ему на вопрос: «как убрать-то незаконно полученные фото из базы» — так: «Никак». Таким образом, он стал преступником только на основании того, что камеры видеонаблюдения его зафиксировали, распознали и он незаконно (не будучи ни в чем обвинен, без решения суда) оказался в одной базе с теми, кто в розыске.

Юрист «Агоры» Кирилл Коротеев, комментируя совместный иск Алёны Поповой и политика Владимира Милова, в свою очередь, заявляет, что:

«Основная проблема которую мы поднимаем, что технология распознавания лиц — сбор биометрической информации без каких-либо законных оснований. Потому что у нас, по закону, персональные данные собираются с согласия гражданина. В данном случае мы видим не только то, что сбор осуществляется, но и что он ущемляет право на свободу собраний».

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Адвокат подчеркивает, что участники митинга не могли избежать камеры, которая висела на уровне их лица, при проходе через рамки. Юрист считает, что такие технологии, которые позволяют фиксировать перемещение граждан, дают «неограниченные возможности для политической слежки».

Коротеев считает, что в случае признания судом незаконности сбора биометрических данных с помощью камер, государственные органы будут вынуждены прекратить его, а также уничтожить всю информацию, полученную таким путём. Однако оптимизма касательно исходя дела юрист не испытывает.

«Есть чёрный рынок персональных данных, где можно пробить практически любого человека, и в этих условиях ещё и применение технологии распознавания лиц представляется нам очень опасным», — отмечает медиаюрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина. Говоря о борьбе с возможными утечками баз данных системы идентификации, она предлагает бороться с ними правовыми методами — прописать правила использования этой системы и установить наказание за продажу информации.

Записи, сделанные системой распознавания лиц, давно утекают на черный рынок, а доступ к камерам может получить любой. Подробнее о том, как работает московская система видеонаблюдения, смотрите в нашем репортаже: https://t.co/KhCYoPPBBh pic.twitter.com/zOoTQ2wM1F — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 17, 2020

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