Предприниматели просят внести правки в законопроект об интернет-телевидении

Президент РСПП Александр Шохин обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой скорректировать официальный отзыв правительства на законопроект о единой системе трансляции федеральных телеканалов в интернете. Также обращение было направлено новому главе комитета по информационной политике Госдумы Александру Хинштейну. В нем Шохин просит парламентария организовать обсуждение поправок в законопроект. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей».

Российские предприниматели просят вывести из-под действия будущего закона о единой системе трансляции федеральных телеканалов в интернете IPTV (Internet Protocol Television, одна из технологий вещания по протоколу IP), а также отказаться от использования операторами связи и интернет-сервисами собственного плеера. В РСПП считают, что к ограничению прав вещателей могут привести как раз предложенные депутатами изменения: вещатели будут лишены возможности распространять программы в интернете самостоятельно.

Напомним, законопроект №759960-7 о трансляции телеканалов в интернете Госдума приняла в первом чтении в ноябре 2019 года, и он предполагает создание единой платформы распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса. Претендовать на этот статус намерены две организации: «Витрина ТВ» (учреждена «Первым каналом», ВГТРК, «Национальной Медиа Группой» и «СТС Медиа») и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны). Другие интернет-площадки не смогут распространять контент телеканалов. Эти меры, по мнению авторов инициативы, решат проблему пиратства и позволят телеканалам увеличить доходы в интернете.

Создание же единого поставщика контента 20 обязательных телеканалов в интернете потребует дополнительных затрат в размере 50 млрд рублей. К такому выводу пришли Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), МТС, Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор ТВ»), Институт исследований интернета, ассоциация «Интернет-видео», «Эр-Телеком Холдинг», «ВымпелКом» («Билайн») и «МегаФон». В эту сумму обойдется замена оборудования у абонентов интерактивного ТВ. Покупать новые приставки зрителям, как опасаются операторы платного ТВ, придется за свой счет.

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