50 миллиардов рублей на «телевизор в интернете»

Создание единого поставщика контента 20 обязательных телеканалов («Первый канал», НТВ, «Россия 1» и др.) в интернете потребует дополнительных затрат в размере 50 млрд рублей. В эту сумму обойдется замена оборудования у абонентов интерактивного ТВ. Покупать новые приставки зрителям, как опасаются операторы платного ТВ, придется за свой счет. С проектом изменений, подготовленных ко второму чтению законопроекта №759960-7 о единой системе легального распространения в Сети контента общедоступных телеканалов, ознакомился РБК.

Речь идет об инициативе главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина и его первого заместителя Сергея Боярского. Документ был принят в I чтении в первой половине ноября текущего года.

Предложения разработали Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), МТС, Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор ТВ»), Институт исследований интернета, ассоциация «Интернет-видео», «Эр-Телеком Холдинг», «ВымпелКом» («Билайн») и «МегаФон». Они направили документ Леониду Левину.

Авторы изложенных в письме предложений призывают отказаться от обязательного использования плеера, который должен предоставлять выбранный Роскомнадзором оператор, и сделать использование этого программного обеспечения добровольным.

Вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин пояснил, что в случае принятия законопроекта в нынешнем виде части абонентов операторов платного ТВ придется менять приставки, поскольку на них нельзя будет установить необходимое для единого плеера обновление. По его словам, 50 млрд рублей — это максимальная оценка, которая исходит из того, что платное ТВ с помощью такого оборудования смотрят примерно 15 млн абонентов, а приставка в среднем стоит дороже 3 тыс. рублей.

Собеседник РБК в одном из операторов платного ТВ отметил, что они не готовы обновлять пользовательские устройства за свой счет, а если их обяжут это сделать законодательно, то эти издержки придется в итоге переложить на абонентов, увеличив тарифы на услуги.

Законопроект Левина и Боярского предполагает, что вещатели должны будут с 1 января 2021 года обеспечить распространение контента телеканалов на специальном бесплатном сайте. Сайт, по замыслу авторов инициативы, будет создан организацией, уполномоченной Роскомнадзором, причем это может быть только российское юридическое лицо, иностранное участие в уставном капитале которого не может превышать 20%. Любые формы контроля над такой организацией со стороны иностранных государств или граждан запрещаются. Ранее против законопроекта уже выступили Российская ассоциация электронных коммуникаций и Федеральная антимонопольная служба.

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