Apple перехватывает сообщения электронной почты и загрузку iCloud

Несмотря на различные сообщения о том, что компания Apple отказывается сотрудничать с правоохранительными органами, она все же помогает им в ходе расследований. Так, например, серверы компании сканируют и проверяют электронные письма со своей почты и загруженный в iCloud контент, сообщает Forbes. Речь идёт, в частности, о насилии над детьми.

Search warrant shows how Apple tackles child abuse images on iCloud and email — 9to5Mac https://t.co/jPKuGzqkCG

