Apple перехватывает сообщения электронной почты и загрузку iCloud

Несмотря на различные сообщения о том, что компания Apple отказывается сотрудничать с правоохранительными органами, она все же помогает им в ходе расследований. Так, например, серверы компании сканируют и проверяют электронные письма со своей почты и загруженный в iCloud контент, сообщает Forbes. Речь идёт, в частности, о насилии над детьми.

Search warrant shows how Apple tackles child abuse images on iCloud and email — 9to5Mac https://t.co/jPKuGzqkCG — Tech News (@FookNews) February 12, 2020

Для каждого изображения жестокого обращения с детьми, уже обнаруженного властями, создается хэш – преобразование массива входных данных. По сути, это цифровая подпись для этого изображения, и технические компании могут заставить свои системы автоматически искать изображения, соответствующие этому хешу. Издание уточняет механизм такой работы:

«Когда пороговый уровень достигнут, этого достаточно, чтобы техническая компания обратилась в соответствующий орган, обычно в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC). NCMEC – это некоммерческая организация, которая выступает в качестве “клирингового центра” правоохранительных органов для получения информации о сексуальной эксплуатации детей в Интернете. Как правило, он передает информацию в правоохранительные органы после того, как ему сообщают о незаконном контенте».

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Apple, кажется, решила пойти немного дальше, вручную проверяя изображения, чтобы удостовериться в содержании контента, прежде чем предоставить правоохранительным органам имя, адрес и номер мобильного телефона, связанные с соответствующим Apple ID.

О таком процессе стало известно из ордера на обыск. Следователь опубликовал комментарии служащего компании Apple о том, как они впервые обнаружили «несколько изображений детской порнографии», которые были загружены пользователем в ICloud, а затем просмотрел в электронной почте.

Напомним, ранее Apple отказалась от планов разрешить пользователям iPhone полностью шифровать резервные копии своих устройств в сервисе iCloud. Данный шаг мог стать препятствием в ходе расследований ФБР. Таким образом компания продемонстрировала свои намерения помочь правоохранительным органам и спецслужбам США, несмотря на свое позиционирование как защитника информации клиентов.

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