Депутаты во II чтении поддержали отмену админответственности за нацистскую символику

Административная ответственность за демонстрацию нацистской символики может быть отменена, сообщается на сайте Госдумы. Депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект №606698-7 «О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об исключении административной ответственности при использовании нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства)».

Ко второму чтению в законопроект внесена расширительная поправка. Положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Как отмечала ранее автор законопроекта Елена Ямпольская, «благодаря политическому консенсусу удалось сделать расширение более глобальным и не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма».

Действующая статья об административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики предусматривает штраф для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее был принят закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д. В декабре прошлого года его подписал Президент РФ Владимир Путин.

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