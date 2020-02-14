«Справедливая Россия» предлагает отменить уголовную ответственность за шпионские гаджеты

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект №900177-7 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации в части признания утратившей силу статьи 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», отменяющий уголовную ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Согласно ст. 138.1 УК РФ, незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации наказываются лишением свободы на срок до четырех лет, ограничением свободы или принудительными работами на тот же срок либо штрафом в 200 тысяч рублей. При этом под такими устройствами понимаются «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств».

Авторы законопроекта, считая сложившуюся практику привлечения граждан к ответственности по данной статье порочной, в качестве причины этому указывают на правовую неопределенность диспозиции названной статьи, которая носит неустранимый характер. Подтверждением данному выводу, как указано в пояснительной записке к законопроекту, явилась необходимость внесения Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 308-ФЗ разъяснения в виде примечаний к ст. 138.1 УК РФ о том, какие технические средства подпадают под понятие специальных технических средств для негласного получения информации, а какие – нет, что, по мнению авторов, не исправило ситуацию. Также подчеркивается, что сегодня в рамках ст. 138 УК РФ закон предоставляет достаточную защиту тайне передаваемых гражданами сведений.

По мнению Миронова, данная статья стала инструментом «палочной системы» и поводом для необоснованного уголовного преследования граждан. «Мы видим, что ни разъяснения Верховного суда, ни принятые поправки не сказываются на порочной практике, когда уголовная статистика улучшается за счет невиновных граждан. Лучшее решение в плохой ситуации — отменить статью о «шпионских» гаджетах», — приводит слова лидера справороссов его пресс-служба.

«В законодательстве достаточно норм, защищающих тайну личных и государственных сведений, а у правоохранителей будет больше времени для раскрытия реальных, а не надуманных преступлений», — уверен Миронов.

Отметим, что в постановлении от 25 декабря 2018 г. № 46 Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что уголовная ответственность по ст. 138.1 УК РФ наступает в тех случаях, когда указанные в ней действия совершаются в нарушение требований законодательства. ВС РФ также рекомендовал судам устанавливать направленность умысла лица, привлекаемого к ответственности по данной статье, поскольку само по себе участие в незаконном обороте специальных технических средств еще не свидетельствует о его виновности (например, если лицо через Интернет приобрело специальное техническое средство, добросовестно заблуждаясь относительно его фактического предназначения или приобрело его в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не имело умысла нарушать конституционные права граждан).

После же частичной «либерализации» статьи 138.1 случаи привлечения к ответственности за использование «шпионских гаджетов» из повестки дня так и не исчезли, и часть из них носят сомнительный характер. В ноябре прошлого года против москвича Дениса Кабреры было возбуждено уголовное дело после того, как он продал две камеры наблюдения, использованные им ранее как «радионяня». Месяцем ранее владимирца осудили за приобретение и продажу «шпионской» видеокамеры, замаскированной под автобрелок. Житель Чувашии недавно отправился под суд из-за приобретения и использования миниатюрной видеокамеры, закамуфлированной под пуговицу. В Новосибирске в январе перед судом предстал мужчина, нашедший GPS-трекер и попытавшийся его продать, но попавший на сотрудника ФСБ.

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