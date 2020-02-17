ГЛОНАСС через два года начнёт удалённо отслеживать пристёгивание ремней безопасности

Как рассказал официальный представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев, в России удаленно начнут следить за использованием ремней безопасности в автомобилях. Новая система должна заработать в 2022 году на базе платформы «Автодата», куда будут поступать данные с автомобилей в виде обезличенных данных, и обрабатываться с помощью этой же платформы.

«Конечно же, речь идет об обезличенных данных, поэтому штрафных санкций за непристегнутый ремень не последует. Платформа „Автодата“ не будет знать, кто сидит в машине и кто ее владелец. Будет лишь в общем представление о соблюдении норм безопасности. Задачи создавать „большого брата“ или всевидящее око не стоит. Проблема в том, что уже сегодня эти данные собираются автомобильными дилерами, автопроизводителями, нелегальными сервисами технического обслуживания. Судьба их не известна. При условии, что платформа уже создается, данные могут начать поступать в ближайшие 2–3 года», — заявил Федосеев.

В перечень данных, которые должны стать обязательными для обработки в платформе «Автодата», также могут войти сведения о техническом состоянии автомобиля, экологические параметры и информация навигационного характера. «Автомобильные данные могут быть переданы дистанционно посредством беспроводной интернет-связи или же при подключении автомобиля через порт автодиагностики на станции техобслуживания», — уточнил собеседник агентства.

Проект платформы «Автодата» реализуется с 2019 года по поручению Президента РФ.

При этом в «Автонете» напомнили, что объем российского рынка транспортной телематики в 2019 году достиг 15 млрд рублей. В ближайшее время он будет расти минимум на 10% ежегодно, уверены эксперты. «Данные, формируемые транспортными средствами — это колоссальный ресурс для экономического роста. Благодаря их обработке можно будет отслеживать динамику загрязнения окружающей среды, загруженности дорог, соблюдение требований безопасности, а также общее состояние автомобильного парка», — сообщили в » Автонете».

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