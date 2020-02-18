Госдума приняла закон об отмене штрафов за демонстрацию нацистской символики

Российский парламент принял в III чтении проект закона №606698-7 О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об исключении административной ответственности при использовании нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства)».

Статья Кодекса об административных правонарушениях, касающаяся запрета на демонстрацию символов нацизма или экстремистских организаций, дополняется примечанием, согласно которому штрафы не будут применяться, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Единогласным решением поправка в КоАП была принята в третьем чтении.

Как отмечала ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, благодаря политическому консенсусу удалось сделать расширение «более глобальным и не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма».

Она заметила, что «в год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину». «Например, размещать на своих страницах в социальных сетях кадры из фильмов, плакаты, старые фотографии», — уточнила она. По ее словам, «эти благие действия не будут попадать под наказание».

Ранее был принят закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д. В декабре прошлого года его подписал Президент РФ Владимир Путин.

Тем не менее, новости о свежих штрафах за публикации, где были использованы соответствующие символы, пока никак не уходят из повестки дня, о чём мы периодически сообщаем в наших публикациях на портале мониторинга преследования граждан за онлайн-публикации.

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