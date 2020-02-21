В Москве используют систему распознавания лиц для борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о принимаемых мерах «профилактики для недопущения проникновения инфекции в Москву». В аэропортах Московского транспортного узла будет продолжено дежурство бригад московских медиков, и все прибывшие из Китая пассажиры (транзитные — тоже) пройдут медицинский осмотр, в том числе на предмет обнаружения коронавируса.

«Даже при отсутствии симптомов заболевания прямо в аэропорту им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства (или пребывания) и больничный лист. На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы», — пишет в своём блоге мэр столицы.

Планируют власти выявлять граждан КНР, которые прилетели в Москву до введения сплошного контроля на границах (в данный момент их въезд в Россию временно запрещён).

«В этих целях сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания (гостиницы, общежития, частные квартиры), — разъясняет Собянин механизм осуществления такого контроля. — Кроме того, мониторинг прибывших из Китая ведут сотрудники метрополитена, «Мосгортранса» совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи. В ходе проверок тем, кто недавно прибыл из Китая, выдаются постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства».

Для осуществления вышеозначенных мер будет использована и автоматизированная система распознавания лиц.

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«Соблюдение режима постоянно контролируется, в т.ч. с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер».

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В качестве примера он привел историю гражданки КНР, которую после возвращения из Китая отправили на карантин по месту жительства:

«Просмотр камер видеонаблюдения показал, что девушка нарушала режим изоляции – выходила во двор погулять и встречалась со своим знакомым. У него тоже взяли анализы».

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Помимо этого, отмечает мэр Москвы, видеоаналитика позволила установить личность водителя такси, на котором девушка приехала из аэропорта. К счастью, всех этих людей изолировать не пришлось, поскольку повторный анализ на коронавирус у девушки дал отрицательный результат.

Система распознавания лиц, включающая в себя 105 тыс. видеокамер городского видеонаблюдения, заработала на территории Москвы в феврале. Напомним, РосКомСвобода предлагает ввести пятилетний мораторий на использование таких систем, пока не будет разработано законодательство, регулирующее эту сферу и уменьшающее риски, связанные со злоупотреблениями данной технологией, а также утечками биометрических данных.

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