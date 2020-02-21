Большие дискриминационные данные

Законопроект о big data («больших данных»), разработанный Минцифры, создает неравные правовые условия для российских и иностранных компаний, что может увеличить технологическое отставание России на мировых цифровых рынках, говорится в отзыве Ассоциации больших данных, в которую входят Сбербанк, Mail.Ru Group, Тинькофф Банк, «Ростелеком», Мегафон и другие, пишет РБК.

По мнению участников рынка, зарубежные компании смогут игнорировать «обременительные требования российского законодательства» и продолжат разрабатывать на основе больших объемов пользовательских данных инновационные цифровые продукты, опережая российских конкурентов.

С письмом главе министерства Максуту Шадаеву также ознакомился «Ъ». По мнению Ассоциации, определение «больших данных», предлагаемое в документе, слишком широкое — в реестре операторов сможет зарегистрироваться любой человек, обрабатывающий любые данные, говорится в письме. К тому же, категории обрабатываемой информации постоянно меняются и этому термину невозможно дать однозначное юридическое определение.

Законопроект также противоречит национальной стратегии развития ИИ, считают участники рынка. Кроме этого, госрегулирование больших данных противоречит конституционным гарантиям свободы экономической деятельности и распространения информации, говорится в заключении фонда «Сколково». По мнению участников рынка, законопроект может затормозить развитие рынка и искусственного интеллекта в России.

В министерстве сказали, что пока не видели письмо.

Документ не соответствует собственным целям, считает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович. Например, большие массивы данных в законопроекте не включают персональные данные — это не соответствует международной практике, объяснила эксперт.

Минцифры предлагает поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по которым правительство определит принципы обработки больших данных, порядок их хранения, а также права и обязанности операторов, а Роскомнадзор создаст реестр операторов big data и будет контролировать их обработку и оборот.

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