Отключение интернета в 2019 году стало ещё одной угрозой правам человека

Международная правозащитная группа, занимающаяся открытым и бесплатным Интернетом, Access Now назвала прошлый год «годом растущего ущерба в правах человека», который был вызван многочисленными отключениями интернета. Проект STOP, созданный организацией совместно с #KeepItOn coalition, зафиксировал в 2019 году не менее 213 блокировок интернета, что превышает показатели 2018 года. Поскольку и число, и время таких остановок интернета увеличились, это затронуло ещё большее количество людей, чем было раньше. К тому же блокировки ориентированы, как правило, на достаточно уязвимые группы населения.

"…2019 has been the year of longer internet shutdowns, as well as targeted shutdowns affecting vulnerable groups or during crucial events – during a protest, an election, or a political speech by an opponent, for example,” @btayeg #KeepItOn https://t.co/aICpV2S3zF pic.twitter.com/mWpHD2PQZ8 — Access Now (@accessnow) February 25, 2020

К примеру, правительства Бангладеш, Индии, Мьянмы и Индонезии приостанавливали работу Сети, чтоб заглушить голоса конкретных групп населения — подвергающихся гонениям меньшинств, беженцев и других людей, чьи права и свободы постоянно находятся под угрозой. В Африке общенациональные отключения стали обычным явлением в 2019 году во время акций протеста, периодов политической нестабильности и выборов.

В то время, как в 2018 году 25 стран устраивали интернет-шатдауны, в 2019 году было зарегистрировано уже 33 страны. «К сожалению, несколько стран, которые никогда не блокировали интернет, или не занимались этим в 2017-2018 годах, в прошлом году присоединились к числу тех, кто готов блокировать Сеть», — указывает Access Now, перечисляя такие страны, как Бенин, Эритрея, Габон, Либерия, Зимбабве, Малави и Мавритания.

По мере того, как в странах, где происходят серьезные нарушения прав человека, фиксируется больше блокировок, их также становится все труднее обнаружить, проверить и подтвердить. «В 2019 году нам было непросто проверить отключения, так как они произошли в Йемене, Сирии, Судане, Эфиопии и других странах либо на фоне разного рода конфликтов, либо из-за того, что они были нацелены на конкретную деревню или город», — отмечают авторы исследования.

Несмотря на растущую угрозу отключения интернета, люди предпринимают всё больше действий, чтобы защитить себя через легальные каналы. «От Зимбабве до Судана,от России до Индии все больше и больше сторонников привлекают свои правительства к судам, чтобы оспорить эти вопиющие и произвольные отключения», — заявляет Access Now.

В отчете правозащитников отражены новые тенденции отключения интернета, возникшие в 2019 году, и об этом можно будет прочитать в документе более детально.

В свою очередь, Access Now и #KeepItOn coalition с другими партнёрами обещают наращивать усилия по обнаружению и освещению случаев приостановки интернета, предполагая, что в 2020 году будет рост количества таких шатдаунов.

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