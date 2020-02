Отключение интернета в 2019 году стало ещё одной угрозой правам человека

Международная правозащитная группа, занимающаяся открытым и бесплатным Интернетом, Access Now назвала прошлый год «годом растущего ущерба в правах человека», который был вызван многочисленными отключениями интернета. Проект STOP, созданный организацией совместно с #KeepItOn coalition, зафиксировал в 2019 году не менее 213 блокировок интернета, что превышает показатели 2018 года. Поскольку и число, и время таких остановок интернета увеличились, это затронуло ещё большее количество людей, чем было раньше. К тому же блокировки ориентированы, как правило, на достаточно уязвимые группы населения.

"…2019 has been the year of longer internet shutdowns, as well as targeted shutdowns affecting vulnerable groups or during crucial events – during a protest, an election, or a political speech by an opponent, for example,” @btayeg #KeepItOn https://t.co/aICpV2S3zF pic.twitter.com/mWpHD2PQZ8

— Access Now (@accessnow) February 25, 2020