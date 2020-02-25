25.02.2020

Отключение интернета в 2019 году стало ещё одной угрозой правам человека

В прошлом году проект Shutdown Tracker Optimization Project (STOP) зафиксировал более двухсот случаев блокировки Сети, что превышает показатели 2018 года

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Международная правозащитная группа, занимающаяся открытым и бесплатным Интернетом, Access Now назвала прошлый год «годом растущего ущерба в правах человека», который был вызван многочисленными отключениями интернета. Проект STOP, созданный организацией совместно с #KeepItOn coalition, зафиксировал в 2019 году не менее 213 блокировок интернета, что превышает показатели 2018 года. Поскольку и число, и время таких остановок интернета увеличились, это затронуло ещё большее количество людей, чем было раньше. К тому же блокировки ориентированы, как правило, на достаточно уязвимые группы населения.

К примеру, правительства Бангладеш, Индии, Мьянмы и Индонезии приостанавливали работу Сети, чтоб заглушить голоса конкретных групп населения — подвергающихся гонениям меньшинств, беженцев и других людей, чьи права и свободы постоянно находятся под угрозой. В Африке общенациональные отключения стали обычным явлением в 2019 году во время акций протеста, периодов политической нестабильности и выборов.

В то время, как в 2018 году 25 стран устраивали интернет-шатдауны, в 2019 году было зарегистрировано уже 33 страны. «К сожалению, несколько стран, которые никогда не блокировали интернет, или не занимались этим в 2017-2018 годах, в прошлом году присоединились к числу тех, кто готов блокировать Сеть», — указывает Access Now, перечисляя такие страны, как Бенин, Эритрея, Габон, Либерия, Зимбабве, Малави и Мавритания.

По мере того, как в странах, где происходят серьезные нарушения прав человека, фиксируется больше блокировок, их также становится все труднее обнаружить, проверить и подтвердить. «В 2019 году нам было непросто проверить отключения, так как они произошли в Йемене, Сирии, Судане, Эфиопии и других странах либо на фоне разного рода конфликтов, либо из-за того, что они были нацелены на конкретную деревню или город», — отмечают авторы исследования.

Несмотря на растущую угрозу отключения интернета, люди предпринимают всё больше действий, чтобы защитить себя через легальные каналы. «От Зимбабве до Судана,от России до Индии все больше и больше сторонников привлекают свои правительства к судам, чтобы оспорить эти вопиющие и произвольные отключения», — заявляет Access Now.

В отчете правозащитников отражены новые тенденции отключения интернета, возникшие в 2019 году, и об этом можно будет прочитать в документе более детально.

В свою очередь, Access Now и #KeepItOn coalition с другими партнёрами обещают наращивать усилия по обнаружению и освещению случаев приостановки интернета, предполагая, что в 2020 году будет рост количества таких шатдаунов.

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