Facebook приготовился защищать демократию

Глава кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер объявил в своём Twitter, что популярная соцсеть готова встать на защиту демократии и выборного процесса, видимо, имея в виду предстоящие выборы Президента США, особенно в контексте расследования о вмешательстве в предыдущие выборы, где одну из главных ролей обвинители отводят троллям и фейковым группам, действовавшим в 2016 году через данную интернет-платформу.

Learn more about what we’re doing @Facebook to protect democratic elections! https://t.co/xdniYDf4FP

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 27, 2020