Facebook приготовился защищать демократию

Глава кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер объявил в своём Twitter, что популярная соцсеть готова встать на защиту демократии и выборного процесса, видимо, имея в виду предстоящие выборы Президента США, особенно в контексте расследования о вмешательстве в предыдущие выборы, где одну из главных ролей обвинители отводят троллям и фейковым группам, действовавшим в 2016 году через данную интернет-платформу.

Learn more about what we’re doing @Facebook to protect democratic elections! https://t.co/xdniYDf4FP — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 27, 2020

Судя по всему, соцсеть в этот раз достаточно серьёзно подошла к теме выборов, подключив множество своих служб, а также партнёров к работе, не только модерируя контент, но и прилагая усилия к просвещению пользователей.

В официальном блоге компания пишет, что она стремится защитить свои платформы и обеспечить прозрачность главного политического процесса в США в этом году. Компания заверяет, что ею были сделаны большие инвестиции в команды и технологии, которые должны лучше обеспечить безопасность выборов:

«Выборы изменились, как и Facebook. С 2016 года мы в три раза увеличили количество команд, занимающихся вопросами безопасности и защиты, в которые входит более 35 000 человек, и создали центры быстрого реагирования, которые будут работать на всех кокусах и праймериз в США. Мы также внесли существенные улучшения, чтобы уменьшить распространение дезинформации и обеспечить большую прозрачность политической рекламы. Мы развили функции по обеспечению безопасности, чтобы остановить манипуляции и выявить возникающие угрозы».

.

Во избежание оказания сторонними лицами влияния на выборы, службы безопасности соцсети расследуют подозрительные действия и уничтожают сети аккаунтов, страниц и групп, которые пытаются манипулировать публичными дискуссиями.

Каждый день Facebook останавливает действие миллионов фальшивых аккаунтов, иногда даже прежде, нежели они создаются. Таким образом компания борется со злоупотреблениями. При этом на Facebook Protect возлагается роль по обеспечению безопасности учетных записей избранных должностных лиц, кандидатов и их сотрудников.

Соцсеть в рамках борьбы за демократию и выборы заостряет внимание на своём сотрудничестве с правительствами, правоохранительными органами, некоммерческими организациями, группами по гражданским правам, а также другими технологическими компаниями, чтоб вовремя выявлять и останавливать возникающие угрозы.

Для борьбы с дезинформацией компания предотвращает распространение лживого контента и создаёт дополнительный контекст, дабы люди могли принимать обоснованные решения. При обнаружении случаев нарушения Стандартов сообщества, соцсеть удаляет контент, в том числе фальшивые аккаунты и неправдивые новости, которые могут привести к риску неминуемого насилия или вреда.

Компанией задействована программа сторонней проверки фактов, осуществляемая в сотрудничестве с независимыми экспертами в области проверки фактов с 2017 года, которая занята просмотром потенциально ложных новостей и другого подобного контента. «Сегодня мы работаем с более чем 50 партнерами, охватывающими более 40 языков», — заявляет Facebook.

Когда сторонние «проверяльщики фактов» маркируют контент как фальшивый, соцсеть «значительно сокращает его распространение в Facebook и Instagram, поэтому меньше людей видят его». Компания, борясь с вмешательством и подавлением мнения избирателей, удаляет содержащий неверную информацию о голосовании контент, а также рекламу, которая советует людям не принимать участие в выборах. Кроме этого, Fb в партнёрстве с представителями госорганов по выборам и DemocracyWorks отправляет людям напоминания о регистрации и выборах.

Достаточно важным вопросом Фейсбук считает политическую рекламу, от которой, напомним, он решил не отказываться, в отличие от Twitter:

«Мы обеспечили высокий уровень прозрачности политической рекламы и продвигаемых страниц, чтобы вы могли видеть — кто пытается повлиять на ваш голос».

.

Перед тем, как дать ход политическим или социальным вопросам, рекламодатель теперь обязан пройти процедуру авторизации, которая включает доказательства того, кто они и где проживают. В свою очередь, американские рекламодатели теперь должны предоставлять дополнительную информацию, в частности — идентификационный номер Федеральной избирательной комиссии или идентификационный номер налогоплательщика.

Коснутся изменения подтверждённых владельцев страниц Facebook и контролируемых государством СМИ — для первых будет указываться местонахождение страницы, для новостей — предусмотрена особая маркировка. В Instagram у аккаунтов с большой аудиторией теперь можно будет увидеть страну, в которой он находится.

«Ударная подсветка» — так компания назвала новую функцию по обнаружению манипулятивных кампаний, которые команда Фейсбука находит по всему миру в самой соцсети и в своих приложениях, после чего удаляет. В 2019 году было удалено 50 сетей, осуществляющих скоординированные «недостоверные действия», многие из которых происходили накануне крупных демократических выборов.

Напомним, на днях Facebook сообщил о намерении блокировать рекламные объявления, в которых содержится информация о лечении или профилактике коронавируса COVID-19 и которые способствуют росту паники. Тем самым соцсеть собирается бороться с дезинформацией и страхами, связанными с коронавирусом.

.

.

.