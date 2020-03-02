В феврале рекорд по наказаниям за интернет-публикации собрала нацистская символика

Несмотря на достаточно тёплую по погодным условиям прошедшую зиму, говорить об оттепели в отношении преследования россиян за публикации в интернете не приходится. Исходя из данных проведённого нами мониторинга СМИ, соцсетей и других интернет-ресурсов, уровень обеспокоенности государства содержанием «крамольного» контента достаточно высок. Словно опасаясь, что не успеют выполнить план по раскрываемости «мыслепреступлений», власти между тем словно с двойной силой вылавливали в соцсетях граждан, позволивших себе те или иные вольности в отношении запрещённой символики, — по крайней мере, складывается такое ощущение, поскольку на этот раз перекос в сторону 20.3 КоАП получился весьма ощутимым. Впрочем, применять для преследования за высказывания и посты в интернете другие статьи административного и уголовного кодексов государство также не сильно-то и стеснялось.

В Орске за картинку в соцсетях наказаны несовершеннолетняя девушка и директор образовательного учреждения. Первая разместила на своей странице «ВКонтакте» нацистскую символику и по постановлению прокуратуры Ленинского района девушка привлечена к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Она заплатит штраф 1000 рублей.

Руководитель образовательного учреждения, в котором обучается девушка, также привлечена к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую работу в сфере профилактики экстремизма.

Как ранее сообщала РосКомСвобода, рэперы Slim и Особов удалили социально-сатирический клип «С легким паром» про священника после того, как активисты движения «Зов народа» подали жалобу в прокуратуру. Организация считает, что клип вызвал «массу недовольств среди православных христиан». Движение уверяет, что видео «дискредитирует имя РПЦ, оскорбляет чувства верующих и подрывает уровень доверия к церкви».

«В видео священник находится на заднем сиденье дорогого автомобиля в кругу дам легкого поведения, в бардачке находится крупная сумма денег за «теневые схемы» и пистолет. После они перемещаются в баню, где священник употребляет наркотики», — описывают клип активисты.

Дома у архангельского дальнобойщика Константина Васильянова прошел обыск — его заподозрили в оправдании терроризма из-за комментариев в сообществе «ВКонтакте». Об этом сообщила в своем Telegram-канале координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко. Силовики пришли к дальнобойщику Константину Васильянову утром 6 февраля, после обыска они увезли его на допрос в районный отдел Следственного комитета.

На допросе Васильянов признал, что писал комментарий в одном из новостных сообществ по поводу взрыва в архангельском управлении ФСБ 31 октября 2018 года, но не признал, что одобрял терроризм в нем. По мнению родственников Васильянова, он, наоборот, требовал для террористов сурового наказания. Меру пресечения для Васильянова не избрали, он остался в статусе подозреваемого.

На депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Партии роста» Максима Резника пожаловались из-за участия в благотворительном аукционе в поддержку общества «Мемориал» и фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Заявление о проверке на финансирование терроризма направили к зампредседателю ЗакСа. Оно было написано на бланке «Федерального агентства новостей», связываемого с «поваром Путина» ресторатором Евгением Пригожиным.

Авторы жалобы заявили, что в действиях Резника есть признаки содействия терроризму (ст. 205.1 УК РФ) и пропаганда терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Они поясняют, что организаторами аукциона выступило сообществом «Правозащитники», которое поддерживается «нежелательной НКО «Открытая Россия», «Сеть» внесена в список террористических организаций, а фигуранты дела «Нового величия» — в список Росфинмониторинга. Деятельность Резника они назвали дискредитирующей следствие и суд по делу «Сети». Сам Резник назвал это обращение «доносом пригожинской помойки».

Верховажский районный суд оштрафовал активиста из Верховажья (Вологодская обл.), блогера Юрия Щадрина на 50 тыс. руб. за неуважение к органу власти — президенту Путину в публикациях во «ВКонтакте». Это второй штраф блогера по этой статье.

Полиция составила протокол по заявлению блогера Данилы Михеева, который пожаловался на несколько постов Юрия Шадрина и заподозрил его в «неуважении к власти». В одной из публикаций Шадрин использовал нецензурную лексику в адрес Владимира Путина и называл его «гадюкой» и «мразью».

В суде Шадрин не признал свою вину и объяснил судье, что все, что он писал, было адресовано не органу власти — Президенту России, а именно физическому лицу Владимиру Путину. В связи с этим адвокат Шадрина Александр Аршинов настаивал на том, чтобы пригласить в суд самого Путина, но суд отклонил такое ходатайство.

«Суд также отказал в назначении судебной лингвистической экспертизы, в участии в деле прокурора, а также ряда свидетелей по делу — Михеева, сотрудников полиции, которые составляли акт, и экспертов, которые проводили исследование», — рассказал Аршинов «7х7».

Адвокат добавил, что дело рассматривал тот же судья, который в июне уже оштрафовал Шадрина. Аршинов считает, что посты Шадрина — критика, которая не оскорбляет президента Путина. По его словам, в течение 10 дней они обжалуют штраф в областном суде, где снова будут ходатайствовать о вызове участников разбирательства.

С начала этого года за совершение противоправных деяний экстремистского характера к административной ответственности в Карелии привлекли четырёх человек, один из которых — несовершеннолетний. 17-летний житель Костомукши публиковал в одной из социальных сетей запрещённые материалы. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо демонстрация нацистской символики). Комиссия по делам несовершеннолетних местной администрации признала его виновным. Теперь его родители выплатят штраф в размере 1000 рублей. Двое жителей Сортавальского района также привлечены к административной ответственности и заплатят штраф — по 1 000 рублей.

В ходе мониторинга интернет-ресурсов полицейские выявили факты размещения в социальной сети публикаций, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства. Установлено, что такую информацию опубликовал 54-летний житель Кеми. Кемский суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа — 5000 рублей.

Рязанца оштрафовали за фото со свастикой в соцсетях, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда. Установлено, что молодой человек разместил снимок с изображением нацисткой символики — 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» и герб третьего рейха — «государственный орел». Рязанца признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП (всё та же «антинацистская» статья). Ему назначили административный арест на трое суток.

Но есть случаи гораздо более гуманного подхода правоохранительной системы к высказываниям россиян. Так, Следственный комитет не стал проверять высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о пользователях интернета, оставляющих критические комментарии. По мнению республиканского следкома, в его словах нет состава преступления. «Когда рушится между нами согласие – рушится всё, — заявил Кадыров, выступая перед Правительством региона. — Потому, что тех, кто совершает поступки, нарушающие согласие между людьми, сплетни, рассказывающие всякие вещи… Если мы, убивая, сажая или хоть как-то запугивая, не остановим их, у нас ничего не получится».

Оригинальный метод поиска справедливости решила применить жительница Татарстана Лиана Тимерханова, которую суд Советского района Казани оштрафовал на 2 тысячи рублей за изображение министра внутренних дел по Татарстану Артема Хохорина в образе Адольфа Гитлера. Она написала заявление в прокуратуру на 20 интернет-сайтов.

Активистка просит «привлечь к административной ответственности по ч.1 ст. 20.3 КОАП авторов публикаций с изображением фашисткой символики в публичном пространстве Интернет». Наказания Лиана Тимерханова, в частности требует для Википедии, «Независимой газеты», портала «Культурология», ИноСМИ, казанской редакции «Комсомольской правды» и еще полутора десятков сайтов. Из прокуратуры РТ заявление активистки на рассмотрение направили в МВД по Татарстану (копия документа имеется в редакции).

При этом саму Тимерханову в середине февраля снова вызывали в суд в качестве ответчицы. В повестке говорится, что поводом опять стал материал, размещенный в интернете. Речь идет о том же изображении, за которое активистку уже оштрафовали. Мем обнаружили сотрудники центра «Э» в январе 2020 года, а через пару дней его автора осудили. Картинку, размещенную в паблике «ВКонтакте» «Нет произволу.ру» она так и не удалила.

Позже Вахитовский райсуд Казани прекратил дело о признании экстремистской её публикации. Прокуратура выступила с ходатайством о признании публикации экстремистской. Основанием стало решение суда, по которому оштрафовали активистку. На заседании представитель прокуратуры отозвал ходатайство, потому что Тимерханова удалила публикацию.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. Дело прекратили. Сама Лиана Тимерханова и ее юрист Алексей Златкин не согласны с решением. Они требуют прекратить дело не из-за удаления поста, а из-за отсутствия состава правонарушения.

«Алексей Златкин намерен подавать жалобу на определение и просить рассмотреть дело по существу и вынести справедливое решение: отказать в иске прокуратуре Казани, что подтвердило бы свободу слова в России. Нельзя это дело прекращать, нужно требовать отказывать в иске», — прокомментировала Лиана Тимерханова.

В Калининграде районный Московский суд вернул в полицию административное дело, связанное с обвинением героев мультфильма «Том и Джерри» в демонстрации нацистской символики. Дело это было заведено в январе 2020 года против гражданина РФ Владислава Шенеца из-за его репоста видео отрывка мультфильма «Том и Джерри» американских аниматоров Уильяма Ханны и Джозефа Барберы. Этот отрывок из мультфильма был посвящен тому, как начиналась Вторая мировая война и развивалось противостояние Советского Союза и нацистской Германии. Данный мультфильм не входит в список экстремистских материалов.

На Шенеца составили протокол о демонстрации свастики (ч. 1 ст, 20.3 КоАП) из-за отрывка из мультфильма с изображением свастики и герба СССР. По запросу ФСБ замглавы управления культуры города Черняховск Игорь Ерофеев проверил ролик и пришел к выводу, что гражданин Шенец демонстрировал нацистскую символику. В исследовании не рассматривался вопрос, одобряется ли в ролике идеология фашизма и нацизма.

Однако накануне суд вернул дело для «устранения недостатков». Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев, представляющий гражданина Владислава Шенеца, не уточнил, о каких именно недостатках идет речь, сообщает «Медиазона».

Примечательно, что в Курске произошёл практически идентичный случай, но Ленинский районный суд отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних, которая оштрафовала подростка на тысячу рублей за демонстрацию свастики в мультфильме.

Первомайский районный суд оштрафовал жителя Омска Дениса Алексеева за фото наклейки на стекле автомобиля «Хотите, можем повторить» и несколько других картинок, размещенных на его странице в соцсети «ВКонтакте». По данным сайта «МБХ медиа», полицейские нагрянули в дом к омичу 7 февраля. Однако мужчина отказался проследовать с ними в отдел полиции и пришел по повестке, 10 февраля.

В этот же день в отношении мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП «Демонстрация нацисткой символики» и приговорили к штрафу в сумме 1 000 рублей. По словам омича, в материалах дела были продемонстрировано несколько картинок, сохраненных у него на странице в соцсети «ВКонтакте».

Среди них картинка, изображающая два человеческих силуэта, головы которых заменены на символы времен Великой Отечественной войны — свастику и герб СССР с серпом и молотом. На картинке присутствуют надписи: «Хотите, можем повторить» и «Спасибо деду за победу». Кроме того, по словам Алексеева, в материалах дела было фото немецкого танка времен Второй мировой войны, и картинка с брелком Coca Cola в виде свастики.

В Москве по решению Тверского районного суда на десять суток арестована глава столичного отделения «Другой России» Ольга Шалина. Причиной стало фото, размещенное на ее странице в в Instagram. Активистку задержали сотрудники Центра «Э» и привезли в Тверской ОВД. После чего активистка сообшила, что поводом для задержания стала публикация фото в ее Instagram. Снимок, по мнению полицейских, демонстрирует экстремистскую символику. Шалина заявила, что на нее собираются составить протокол по статье 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, либо символики экстремистских организаций»).

Как уже писала РосКомСвобода, телеведущую Алену Водонаеву вызвали в отделение главка МВД по Таганскому району Москвы в связи с публикацией об абортах и демографии и начали в отношении нее проверку по статье 282 УК РФ. В своём Instagram телезвезда в очень резкой форме высказалась об абортах и демографии в России.

В свою очередь, юрист теледивы Екатерина Гордон написала заявление в МВД, прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить слова протоиерея Димитрия Смирнова на «возбуждение ненависти и вражды» за сравнение гражданских жён с «бесплатными проститутками». Сложно прогнозировать, чем закончится это дело, но «звёздный хайп» от данной ситуации получили все.

Красноярский активист Руслан Диниус получил повестку в суд за публикацию шуточного ролика на тему нацизма — об этом в своем телеграм-канале заявил другой активист Глеб Марьясов.

Марьясов указал, что к активисту домой приехала полиция, сам Диниус в это время находился на учебе. По информации Марьясова, активиста искали за размещение нацистской символики.

Позднее Марьясов уточнил, что Диниуса вызвали в отделение полиции и составили протокол за размещение юмористического ролика «Я не наци», где демонстрируется свастика. Активисту назначили явиться суд.

«Предварительно сообщили, когда меня не было, что где-то у меня на странице находится распространение нацистской символики. Просмотрел свои посты — чисто, вообще там максимум фильмы какие-то художественные могли быть. Я пришел в отдел полиции, мне дали материал, и я был несколько ошарашен тем фактом, что мне вменяют 20.3 из-за шуточного ролика, который я добавил в видеозаписи году в 2018», — сообщил сам Диниус местным СМИ.

Житель Москвы по фамилии Завертяев за один день получил 25 штрафов по статьям о демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) и распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП) из-за публикаций в соцсети «ВКонтакте». Информация об этом есть в картотеке Тушинского суда Москвы, на нее обратили внимание «МБХ медиа».

В каждом случае Заверятеву назначили штраф в тысячу рублей. Самое большое количество штрафов, 12, он получил за публикацию рун. Остальные ему назначили за фото с символом «Черное солнце», с символикой танковой дивизии «Мертвая голова», за флаг и герб Третьего рейха и публикацию трех песен, внесенных в список экстремистских материалов.

Во всех случаях Завертяева признали виновным. По его словам, он «скопировал для себя» картинки и не знал о том, что опубликованные им песни внесены в список экстремистских материалов.

Динской районный суд Краснодарского края оштрафовал местного жителя Анатолия Лилейкина на 70 тысяч рублей за то, что тот назвал президента Владимира Путина «преступником» и «самозванцем», который силой захватил власть в России. Суд признал Лилейкина виновным по ч.3 ст. 20.1 КоАП — неуважение к обществу, государству и официальным госсимволам.

«Владимир Путин — государственный преступник! Вор и самозванец Владимир Путин! Пошел вон в отставку! Путем фальсификации избирательной кампании в преступном сговоре с Эллой Памфиловой, Владимир Путин захватил должность Президента России и совершил в стране государственный переворот конституционного демократического строя на диктаторский режим», — говорилось в тексте на странице Лилейкина.

В ходе судебного заседания мужчина содержание текста подтвердил, но свою вину не признал.

Между тем, Генпрокуратура впервые обжаловала в Верховном суде приговор по делу о неуважении к власти. Заместитель генерального прокурора России Леонид Коржинек обратился в Верховный суд России с требованием прекратить производство по делу против продавца из Котласа (Архангельская область) Светланы Бакшеевой, которую оштрафовали за оскорбление губернатора Игоря Орлова.

Как пишет глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, Верховный суд уже истребовал дело для проверки. Чиков также отмечает, что это первый случай, когда генпрокуратура опротестовала в Верховном суде РФ штраф по делу о неуважении к власти.

Житель Шебекина Белгородской области заплатит штраф в 2 000 рублей за пропаганду нацистской символики в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в суде, обвиняемый на своей страничке в социальной сети опубликовал изображение нацистской свастики. Доступ к картинке и её копированию имели все пользователи. Мужчина нарушил закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

Действия шебекинца квалифицировали по части 1 ст. 20.3 КоАП РФ – публичное демонстрирование символики, сходной с нацисткой, которая запрещена федеральными законами.

Антитеррористическая комиссия Пензенской области на днях рассмотрела вопрос профилактики студенческого экстремизма. «На сегодняшний день на профилактическом учете правоохранительных органов состоит шестеро несовершеннолетних из трех районов Пензенской области за распространение в сети Интернет деструктивной информации, содержащей неуважение к правоохранительным органам, скрытую рекламу наркотиков, суицида. Ребята не подозревают, что репост или оценка картинки, текста, сообщения — это уже распространение информации», — отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков. Основной причиной в этом случае является правовая неграмотность подростков, считают местные власти.

Обвиняемый в «оправдании терроризма» за пост про взрыв в приёмной архангельской ФСБ житель Калуги Иван Любшин получил отказ в возбуждении уголовного дела против силовиков, которые похитили его по дороге на работу и избили. В начале февраля Иван подал заявление в ВСО СК России по Калужскому гарнизону с просьбой ознакомить его с материалаами проверки по заявлению о возбуждении уголовного дела в отношении похитивших его ФСБшников (копия документа есть в распоряжении РосКомСвободы). Иван также сообщил, что он потерял очередную работу, а судебное заседание по его делу о комментарии в Сети назначено на 4 марта текущего года в Калужском гарнизонном военном суде.

Напомним, РосКомСвобода в начале февраля представила годовые итоги проекта по мониторингу преследования граждан за онлайн-публикации — BlackScreen.report, которые демонстрируют: несмотря на резкое сокращение общего числа случаев уголовного преследования за онлайн-активность, о какой-то «интернет-оттепели» говорить пока рано.

«РосКомСвобода» представила годовые итоги проекта по мониторингу преследования граждан за онлайн-публикации, которые демонстрируют: несмотря на сокращение случаев уголовного преследования, об "интернет-оттепели" говорить рано

➡️ https://t.co/AjT8vqVkrL

➡️ https://t.co/f7jYF1QGwA pic.twitter.com/uzumaYVPTM — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) February 11, 2020

Согласно полученным данным, несмотря на резкое сокращение общего числа случаев уголовного преследования за онлайн-активность в результате декриминализации ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), количество реальных приговоров уменьшилось незначительно: в 2018 году в колонии общего и строгого режима за посты попали 45 человек, в 2019-ом — 38.

Недавно Центр «СОВА» представил в доклады о ситуации с применением антиэкстремистского законодательства. Осужденных за слова в России меньше не становится, а власти продолжают изобретать все новые способы наказания за выражение в Сети своего мнения о политической ситуации. Плюс к этому, зачастую невозможно оценить адекватность того или иного наказания, которым были подвергнуты россияне за «мыслепреступления», поскольку суды и правоохранительные органы не удосуживают себя публикацией подробностей тех или иных дел.

У нас на сайте — краткий пересказ выступлений экспертов «Совы»: https://t.co/Y8ygCAeiPG pic.twitter.com/R9SEaE85O8 — СОВА (@sova_center) February 27, 2020

«Антиэкстремистское законодательство в целом становится все более непрозрачным, и это повышает риск произвола и злоупотреблений. Тенденция вынесения приговоров только за слова нам кажется очень тревожной», — отметила руководитель раздела «Расизм и ксенофобия» Наталия Юдина.

Несмотря на частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ, законодательство становится все более непрозрачным. Количество осужденных за публичные высказывания остается высоким, а наказания часто не пропорциональны общественной опасности содеянного https://t.co/zFVOgOl0dE — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) February 28, 2020

.

.

.