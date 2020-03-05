05.03.2020

Новое дело об оправдании терроризма за комментарий в Сети

Из-за онлайн-высказывания о взрыве в здании ФСБ против Олега Немцева было возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ, в его квартире провели обыск, после чего изъяли компьютеры, планшеты и мобильные телефоны

 

Комментарии об архангельском студенте Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в региональном управлении ФСБ, продолжают увеличивать количество граждан, преследуемых за слова. На этот раз дело по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) было заведено на многодетного отца из города Коряжмы Архангельской области Олега Немцева.

Он оставил комментарий в паблике «Сплетник Коряжмы»:

«На минуту представь, что 17-летний пацан имеет ответственности, смелости больше, чем толпа нынешних мужиков».

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В том же комментарии мужчина пишет: «Мы боимся изменить что-то в нашей никчемной жизни. А у парня хватило духу. Видать, действительно довели».

Осенью 2019 года у Немцева прошел обыск. По словам мужчины, он просил позвать на обыск социального работника, «чтобы защитить детей от травмы и психологического давления». «Если будешь возникать — детей отберем», — передает Немцев ответ силовиков.

В конце февраля уже текущего года Немцеву предъявили обвинение.

«Север.Реалии» уточняют, что Немцев называет себя гражданским активистом: «он пишет во многие городские чаты, комментирует события», и даже несколько раз ездил к станции Шиес поддержать противников строительства мусорного полигона.

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