Суд приговорил калужского блогера Любшина к 5 годам колонии за комментарий о взрыве в приёмной ФСБ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима калужанина Ивана Любшина по делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ), пишет «Медиазона».

По словам самого активиста, прокурор запрашивал шесть лет колонии.

Отец подсудимого Виктор Любшин рассказывал, что дело возбудили из-за комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ. «Иван написал что-то вроде: человек недели, про него говорят, герой, он погиб», — говорил мужчина. После оглашения приговора Виктор Любшин написал нам подробности приговора, добавив:

«За три коммента — пять лет…»

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Выездное заседание проходило в Калужском гарнизонном военном суде. Судебное следствия заняло один день, сообщает глава международной «Агоры» Павел Чиков.

Сам Любшин и адвокат Татьяна Молоканова настаивали на оправдательном приговоре.

Иван Любшин рассказывал, что в середине октября прошлого года его задержали неизвестные в масках, повалили на землю, избили и увезли в лес, где били ногами и электрошокером. Следком отказался возбуждать дело о пытках.

Татьяна Молоканова обжалует приговор.

Недавно правозащитный центр «Мемориал» признал дело против Любшина политически мотивированным. «Известно, что после теракта в Архангельске силовые структуры предприняли значительные усилия по поиску возможных сообщников и сторонников подорвавшегося анархиста. Только по статье об оправдании терроризма было возбуждено не менее 10 уголовных дел. Данное дело является частью этой кампании, в ряде случаев принявшей характер преследования оппозиционеров разных взглядов, журналистов и публицистов», — заявляют правозащитники, подчёркивая также, что:

«…в рамках этого нового дела Любшин не обвиняется в призывах к осуществлению террористических актов или иных насильственных действий. Фактически, он преследуется исключительно из-за нескольких неосторожных комментариев к новостным заметкам на своей странице, имеющей незначительную аудиторию, которые не содержат явных призывов к насилию и имеют ничтожную общественную опасность, если имеют её в принципе. Более того, к моменту возбуждения уголовного дела данные комментарии уже были удалены Любшиным».

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В 2017 года Любшина оштрафовали на 400 тысяч рублей по делу об экстремизме и реабилитации нацизма (статья 282 УК, часть 2 статьи 354.1 УК). Его осудили за ролик о совместном параде войск Третьего рейха и Красной армии, клипа польской группы Prawe Skrzydło («Правое крыло») и картинки, в том числе с бойцом «СС».

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