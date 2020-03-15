Операторов обяжут бесплатно давать доступ к значимым сайтам

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит поправки в закон «О связи» (126-ФЗ), предусматривающие возможность бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам. Информацию об этом министерство опубликовало на федеральном портале правовой информации. Самого текста документа ещё нет, но общественное обсуждение уже запущено (о целесообразности его разработки), и продолжится оно до 26 марта 2020 года.

В середине января текущего года Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию предложил обеспечить граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам. Исполняющий на тот момент обязанности министра связи Константин Носков договорился с операторами, что они обеспечат доступ к госуслугам и сайтам всех органов власти к начала марта текущего года, однако Минцифры не удалось вовремя согласовать необходимый для этого проект постановления Правительства с ФАС и Минфином.

Теперь сроки, критерии социально-значимых сайтов, а также обязанности операторов будут прописаны в законе «О связи». Минцифры работает над проектом поправок, передала «Ведомостям» через пресс-службу замминистра связи Людмила Бокова: изменения в закон потребовались, поскольку сейчас он не предусматривает безвозмездного доступа к интернет-ресурсам.

У кабмина нет полномочий обязать операторов нести такие расходы, объясняет руководитель юридического департамента AVG Capital Partners Эльдар Назмутдинов. Услуги связи по умолчанию носят возмездный характер, говорит руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, и если кто-то их оказывает, то потребитель должен за них платить. Исключения из правила должны быть закреплены в законе, замечает он.

Ранее операторы оценивали потери от предоставления бесплатного доступа к сайтам в 150 млрд руб. в год, а долю трафика с социально значимых сервисов в 15%. Но недавно министр связи Максут Шадаев заявил, что у министерства нет планов выплачивать операторам компенсации за социальный доступ. По его словам, перечень конкретных ресурсов будет составлен на основе обсуждаемых сейчас критериев. В него будут включены не только портал госуслуг и сайты ведомств, но и отечественные соцсети, мессенджеры, сервисы заказа еды и отдельные СМИ. По оценке Минцифры, доля этих ресурсов в интернет-трафике не превышает 10%.

Щедрость государства, предлагающего обеспечить гражданам бесплатный доступ к интернет-ресурсам, – это щедрость за счет операторов, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Ещё раз напоминаем, что общественное обсуждение законопроекта Минцифры продлится до 26 марта, все свои пожелания и критику вы можете оставить на странице документа.

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