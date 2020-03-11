В список бесплатных ресурсов могут войти ВКонтакте, дневник школьника и сервисы доставки еды

Сервисы доставки еды и образовательные сервисы планируется включить в список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

«Перечень ресурсов для бесплатного доступа будет включать все социально значимые вещи. Это социальные сети, мессенджеры, сервисы заказа еды, все что нужно для повседневной жизни», — сказал Шадаев.

В частности, такими сервисами могут стать «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а также социальная сеть «ВКонтакте», уточнил Шадаев в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что в список могут войти образовательные сервисы, к примеру, электронный дневник школьника.

Операторам связи, также заявил глава Минцифры, не будут компенсировать расходы за предоставление гражданам бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам. Необходимости в ней нет, считают в министерстве, так как бесплатный доступ коснется небольшой доли трафика — в пределах 10%:

«Наша позиция как регулятора — не компенсировать».

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Напомним, операторы связи и IT-компании оценили свои затраты на программу в 150 млрд руб. в год. В Минцифры при называют сумму более скромную — 5,7 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию поручил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.

Список таких ресурсов Минкомсвязь планирует подготовить в течение марта. В перечень могут войти российские поисковики, почта, портал госуслуг и сайты госорганов, а также соцсети, мессенджеры, агрегаторы такси и сервисы доставки еды. При этом из бесплатного трафика будет исключен сегмент стриминга, то есть просмотр видео и прослушивание музыки будут все равно тарифицироваться, сообщил Шадаев.

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