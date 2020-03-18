Фермера из Калининграда обвиняют в оправдании терроризма за репост в соцсетях

В Калининграде 30-летний фермер обвиняется по статье об оправдании терроризма за репост в соцсетях. Об этом корреспонденту «Север.Реалии» сообщила адвокат Мария Бонцлер:

«В начале сентября, когда была годовщина Беслана, он перепостил интервью Шамиля Басаева. Взял его из открытого доступа. Сказал, что хотел показать друзьям, какая это дрянь. И больше ничего — просто перепостил, никаких комментариев. Сейчас он обвиняется в оправдании терроризма. С чего они взяли, что он полностью поддерживает Басаева, на каком основании? Только того, что сделал репост этого интервью? Пальцем тыкнул — и все».

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По словам Бонцлер, её клиент аполитичен и большую часть времени занимается сельским хозяйством. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Захват школы в Беслане произошёл 1 сентября 2004 года. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. Он требовал вывода федеральных войск с территории Чечни, начала мирного процесса и отставки президента Владимира Путина в случае, если тот выступит против мира.

При штурме захваченной школы спецслужбами и войсками погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Власти критиковались за некомпетентность, приведшую к гибели большого числа заложников.

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