Бесплатным станет доступ лишь к сугубо отечественным сайтам на российском ПО

Отечественные социально значимые ресурсы, доступ к которым для россиян будет бесплатным, должны принадлежать гражданам России, а также предоставлять доступ только к российскому контенту. Такие критерии содержатся в поправках к законам «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи», разработанных Министерством цифрового развития и связи совместно с участниками рынка в феврале. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке и источник, близкий к Минцифры.

Подготовленные министерством поправки предусматривают, что социально значимый информационный ресурс должен:

использовать домен, относящийся к группе составляющих национальную доменную зону;

действовать на компьютерных программах и базах данных, включенных в реестр российского программного обеспечения;

предоставлять возможность доступа исключительно к российским социально значимым информационным ресурсам и контенту;

иметь провайдером хостинга российское юрлицо, которое использует серверы, имеющие заключение о подтверждении промышленной продукции на территории России, и софт, внесенный в реестр отечественного ПО;

иметь владельцем российское юрлицо или гражданина России.

Предложенные Минцифры поправки предусматривают создание реестра отечественных социально значимых информационных ресурсов. Порядок создания и ведения этого реестра определит Правительство.

Участники рынка говорят, что под эти требования подпадают немногие ресурсы.

Источник, близкий к Минцифры, отмечает, что эта версия документа не окончательная и он еще может поменяться. «Эти критерии не актуальные и не соответствуют действительности», — сообщила Forbes пресс-служба министерства связи.

О разработке проекта «Доступный интернет» во время обращения к Федеральному собранию заявил Президент РФ Владимир Путин. В рамках проекта предполагается обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Какие именно сайты будут считаться социально значимыми, президент тогда не сказал.

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