Законопроект о доступе к значимым сайтам выложен на общественное обсуждение

На днях Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выложило на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О связи», который был разработан в соответствии с поручением главы Правительства РФ Михаила Мишустина во исполнение поручений по реализации Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, в соответствии с которым необходимо обеспечить оказание гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации для использования отечественных социально значимых интернет-сервисов.

Одним из первых на документ обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью».

Основные положения:

создается реестр общественных и государственных сайтов и информационных систем;

функционирование реестра обеспечивается с использованием информационной системы, и осуществляет его оператор данной системы;

операторы связи, провайдеры будут взаимодействовать с данным оператором для получения доступа к реестру;

отдельно должны быть приняты требования к критериям определения объектов реестра;

доступ к сайтам из реестра не подлежит оплате абонентами-гражданами («НЕ юрлица», — уточняет «Телеком-ревью»);

доступ без оплаты возможен при идентификации абонента через портал госуслуг.

«Порядок формирования, ведения и использования соответствующего реестра, а также перечень сведений, содержащихся в таком реестре, определяются правительством РФ», — уточняется в документе.

Критерии определения объектов реестра, предложения по содержанию перечня объектов реестра устанавливает экспертный совет при Минцифры.

В одном из поступивших предложений к законопроекту указано, что, согласно нынешнему законодательству, услуга предоставления доступа в интернет должна оказываться на возмездной основе. Когда же услуга предоставляется на безвозмездной основе, предполагается механизм компенсации затрат оператору связи.

«Вопрос возмещения затрат может быть урегулирован как посредством закона «О связи», так и на подзаконном уровне», — допустили в Минцифры, комментируя поступившее предложение о рассмотрении вариантов компенсации. Ранее глава министерства Максут Шадаев говорил, что они выступают против компенсации затрат на «Доступный интернет» операторам связи.

В середине января текущего года Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект «Доступный интернет», обеспечив по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Согласно этому поручению, Минцифры и другие ответственные ведомства должны подготовить соответствующую нормативную базу, в том числе создать список социально значимых интернет-ресурсов, для которых будет отключена тарификация.

Дата окончания общественного обсуждения законопроекта — 10 апреля 2020 г. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.

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