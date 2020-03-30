Нейросети «Ауры» под контролем ФСБ

Проводя очередной мониторинг реестра организаторов распространения информации (ОРИ), мы обнаружили в нём новые интернет-ресурсы, среди которых есть весьма любопытные. В основной массе это сайты региональных новостей и объявлений.

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Однако в череде малозаметных сайтов оказался достаточно серьёзный ресурс — социальная сеть «Аура», созданная на базе «Яндекса» и недавно выделенная им в отдельное юридическое лицо — ООО «ИИ-Технологии». Оно было учреждено в декабре 2019 года руководителем «Ауры» Германом Царевым, и 49% в нём владеет «Яндекс». Доля Царева в «ИИ-Технологии» составила 48%, по 1,5% принадлежит физлицам Андрею Бабаеву и Константину Леху.

reestr.rublacklist.net/distributor/109635

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В прошлом году «Яндекс» анонсировал «Ауру» как новую социальную сеть, в которой совершенно не обязательно добавляться в друзья и заниматься поиском интересных групп — система автоматически с помощью нейросетей подбирает пользователю интересные посты: «Можно выбирать, в каких сообществах публиковать пост, чтобы люди сразу могли его комментировать и ставить лайки, «Аура» будет учитывать геолокацию пользователей». Пользователь, попавший на «Ауру» по инвайту, получал возможность использовать все функции сервиса и приглашать по 5 пользователей в сутки (начисляются 5 инвайтов).

Изначально «Аура» была доступна только в приложении «Яндекс» на смартфонах, затем вышла десктопная версия. После регистрации в пользователь назывался именем своего ящика, после чего в профиль подтягивается его возраст, а фото нужно было уже ставить самому. Чтоб зарегистрироваться в «Ауре», необходимо было иметь почту на «Яндексе», а кто не имел, должен был её зарегистрировать.

Зайти в социальную сеть через «Яндекс» можно до сих пор:

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Не рассталась «Аура» с компанией-создателем и в вопросе сбора информации о пользователях. Так, в пользовательском соглашении в разделе «Персональная информация Пользователя» сказано, что сервис сохраняет…

«…персональную информацию, предоставленную Пользователем при использовании сервиса Яндекс.Аура, оказываемого ООО «Яндекс» на условиях, размещенных по адресу https://yandex.ru/legal/aura_termsofuse/».

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В перечень пользовательской информации, которую собирает и обрабатывает данная соцсеть, входят ФИО, телефон, дата рождения, пол, город, а также указанная пользователем в профиле и при размещении контента информация.

Собираются «Аурой» голосовые записи, переписка, информация об активности юзеров, дата и время осуществления доступа к сервису, геолокация (при согласии), электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки/пиксельные теги, данные об идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном обеспечении), в том числе для сбора персональной информации и связывания такой личной информации с устройством и веб-браузером пользователя.

«Администрация Сервиса не собирает целенаправленно чувствительную Персональную информацию (такую как расовое происхождение, политические взгляды, информация о здоровье и биометрические данные). Тем не менее в случае предоставления такой информации Пользователем, Администрация Сервиса будет обрабатывать их в рамках предоставления Сервиса в соответствии с положениями настоящего Соглашения», — говорится на сайте «Ауры» в разделе «Пользовательское соглашение».

Напомним, согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам»; все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам; с вступлением в силу «пакета Яровой» (374-ФЗ) в июле 2018 года участник реестра ОРИ обязан передавать ФСБ всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

В самом начале существования реестра ОРИ туда были уже внесены другие сервисы Яндекса: mail.yandex.ru, disk.yandex.ru и Яндекс.Районы. В марте текущего года к ним добавились Яндекс.Недвижимость, Авто.ру, Яндекс.Маркет и Беру.ру.

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UPD. С нами связалась пресс-служба «Яндекса» и дали несколько уточняющих комментариев по теме публикации.

1. «Аура» хоть и была создана «Яндексом», по сути уже самостоятельный проект, а не проект российского IT-гиганта (прим.ред.: «Яндекс» входит в состав учредителей «Ауры»).

2. Зайти в новый проект aura.top можно не только через «Яндекс», но и через другую учётную запись. Продолжая использовать сервис, вы принимаете пользовательское соглашение ООО «ИИ-Технологии».

3. Действия по обработке пользовательских данных (собирает, хранит и т.п.) совершает именно ООО «ИИ-Технологии» (прим.ред.: видимо, ссылка на «Условия использования сервиса «Яндекс.Аура»» в Пользовательском соглашении «Ауры» — это некий административно-правовой рудимент).

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