Сто недругов власти: кого и как наказывают за неуважение в Сети

Год назад в России были принят закон об административном наказании за «явное неуважение» к обществу, государству и органам власти. Международная правозащитная группа «Агора» ещё на заре его принятия заявляла, что закон разработан для борьбы с критикой президента Владимира Путина. Как сообщает «Ъ», адвокат «Агоры» Станислав Селезнев, изучив правоприменительную практику за год, в докладе «Год «явного неуважения» к президенту» утверждает, что это предсказание оказалось верным.

За год было возбуждено 100 административных дел о «неуважении к власти», из которых 51 закончилось штрафами — в общей сложности на 1,6 млн руб. При этом 1,2 млн руб. в 38 случаях жители России заплатили именно за высказывания в адрес президента.

В 27 случаях (58% дел) наказания назначались судами после признания гражданами вины, фактически – в особом порядке, в отсутствие прокурора и без всестороннего изучения доказательств. Суды, как правило, принимали на себя функцию обвинения.

Шестерых граждан (в Забайкальском крае, Архангельской, Вологодской и Кемеровской областях) привлекали к ответственности более одного раза в течение года.

Чаще всего (как минимум в 55 случаях из 100) к ответственности привлекали пользователей «Вконтакте», в 9 – «Одноклассников», 6 – Facebook, 4 – Instagram. Также отмечены дела о публикациях в Telegram, Viber, Twitter, WhatsApp и даже на портале Change.org.

«В докладе учтены не только актуальные данные, опубликованные Верховным судом России, но и те дела, материалы по которым нам прислали обвиняемые,— рассказал Станислав Селезнев.— Наиболее впечатляющие прецеденты, на мой взгляд, случились в Брянске, где с интервалом в одну неделю за танец и прыжки на скакалке у памятника «Курган Бессмертия» были оштрафованы Алена Червякова и Егор Фирсов, которому не было на тот момент 18 лет».

Глава «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram отмечает, что за проявление неуважения к Конституции (два дела в Пензе и Новокузнецке) и государственного флага (одно дело в Смоленске) в итоге не был привлечен к ответственности ни один человек.

В докладе Селезнева отмечается заметное различие в подходе ведомств к оскорблению власти. МВД и ФСБ «выявляют авторов» и возбуждают дела. Если же оскорбление власти обнаруживают Генпрокуратура или Роскомнадзор, то последний направляет владельцу сайта или администратору соцсети требование об удалении публикации под угрозой блокировки ресурса, «а автора, как правило, не ищут и к ответственности никого не привлекают».

Одной из главных проблем закона, говорит адвокат «Агоры», остается неопределенность формулировок: законодатель не дал критериев «явного неуважения». Это позволило не только привлекать россиян к ответственности, но и их защищать: 23 дела были прекращены или возвращены в полицию судами, а 14 — полицией или прокуратурой даже до передачи в суд. По 12 делам адвокаты «Агоры» направили жалобы в ЕСПЧ, сообщил Селезнев.

Павел Чиков, в свою очередь, подытоживает:

«Применение закона о неуважении удалось удержать на минимальном уровне. С начала года в месяц появляется не более пяти новых дел. С этого момента мы переходим в режим наблюдения за ситуацией без активного сопровождения».

.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не видит в самом законе ничего страшного, но допускает, что он мог применяться с «перегибами».

Ознакомиться с докладом «Агоры» можно здесь.

.

.

.