Роскомнадзор расширяет свою Единую информационную систему

В начале января текущего года Роскомнадзор приступил к обновлению своей Единой информационной системы (ЕИС), разместив два крупных тендера на четверть миллиарда рублей. Исполнитель должен был оказать услуги по поддержанию и восстановлению функциональных пользовательских характеристик оборудования и программного обеспечения серверных мощностей в ЕИС Роскомнадзора. А недавно на госзакупках появился новый тендер от РКН о расширении ЕИС в 2020 году, цена — 26 150 000 рублей. Первым внимание на него обратил Telegram-канал «Телеком-ревью».

ЕИС Роскомнадзора, говорится в техническом задании, объединяет в себе три независимых информационных контура, реализующих административные процедуры по исполнению государственных функций, возложенных на РКН:

• внутренний контур: предназначен для ведения баз данных и реестров Роскомнадзора;

• внешний контур: официальный сайт Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

• контур взаимодействия: предназначен для организации межведомственного информационного взаимодействия.

С целью постановки задачи выделяются под обобщенным наименованием прикладной программной подсистемы (ППП) ЕИС Роскомнадзора, содержащие сведения из реестров запрещенной информации следующие прикладные программные подсистемы ЕИС Роскомнадзора:

• ППП «Реестр ЕАИС»;

• ППП «Реестр НАП» (нарушителей авторских прав);

• ППП «Реестр ресурсов, содержащих информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка»;

• ППП «Реестр распространителей информации»;

• ППП «Реестр новостных агрегаторов»;

• ППП «Реестр анонимайзеров»;

• ППП «Реестр аудиовизуальных сервисов».

Приведённый в техзадании состав аппаратных ресурсов ЕИС Роскомнадзора в центре обработки данных, — иронизирует «Телеком-ревью», — «сплошь и рядом из стран НАТО».

В документе, возможно, имеются расхождения, поскольку в сводной таблице, где приводится перечень работ, отсутствует упоминание реестров «экстремистских» ресурсов, «распространителей информации», новостных агрегаторов, анонимайзеров и аудиовизуальных сервисов. Мы решили изложить информацию так, как она приведена в техническом задании.

Перечень и основное содержание работ:

1. Расширение функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации в целях повышения эффективности пользовательского интерфейса;

2. Расширение функциональных характеристик ППП «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора с целью обеспечения автоматического сбора и формирования статистической отчетности по формам 1-ГМУ и 2-ГМУ (сведения о предоставлении государственных/муниципальных услуг);

3. Реализация на Портале персональных данных уполномоченного органа по защите субъектов персональных данных функции подачи уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных в форме электронного документа, в соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4. Расширение функциональных характеристик ППП СЭД ЕИС Роскомнадзора в целях создания на ведомственном информационном сайте Роскомнадзора сервиса «Электронная экспедиция», позволяющего гражданам получить информацию по ранее поданным в Роскомнадзор документам без взаимодействия с операторами Справочно-информационного центра;

5. Расширение функциональных характеристик ППП «Учет и выдача разрешений на применение франкировальных машин» ЕИС Роскомнадзора в целях выполнения положений Приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 17 июня 2018 г. № 189 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по выдаче разрешений на применение франкировальных машин»;

6. Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях совершенствования применения риск-ориентированного подхода в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

7. Расширение функциональных характеристик ППП «Учет результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в целях реализации возможности проведений мероприятий систематического наблюдения в области распространения продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»;

8. Расширение функциональных характеристик ППП «Федеральная конкурсная комиссия» ЕИС Роскомнадзора в части разработки механизмов проведения процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала;

9. Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора для обеспечения взаимодействия с представителями СМИ и вещательных организаций;

10. Расширение функциональных характеристик ППП ЕИС Роскомнадзора, содержащих сведения из реестров запрещенной информации, для целей интеграции с автоматизированными системами объединенного предприятия радиочастотной службы (автоматизированная система разбора мобильных и ПК приложений (АС РМПП), автоматизированной системой блокировки мобильных приложений и автоматизированная система мониторинга и анализа социальных медиа (АС МАСМ));

11. Создание ППП «Реестр информационных ресурсов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и (или) информационных ресурсов российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными средствами массовой информации» («Реестр ИР ИноСМИ») ЕИС Роскомнадзора;

12. Расширение функциональных характеристик ППП «Судовые радиостанции», ППП «Учет и регистрация Радиоэлектронных средств (РЭС) и Высокочастотных устройств (ВЧУ) гражданского назначения» и ППП «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора в связи с производимыми изменениями интерактивных форм подачи заявлений на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

13. Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора» и ППП «Присвоение радиочастот» ЕИС Роскомнадзора в части реализации предварительной проверки заявлений операторов связи;

14. Расширение функциональных характеристик ППП «Реестр НАП» ЕИС Роскомнадзора в части реализации возможности создания определений о блокировке и об отмене блокировки, которые получены от Первого апелляционного и Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Дата окончания подачи, а также рассмотрения первых частей заявок — 27.04.2020 г., дата подачи окончательных предложений — 29.04.2020 г., рассмотрение и оценка вторых частей заявок состоится 7 мая текущего года.

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