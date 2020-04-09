Прокуроры ограничили доступ к одному из старейших русскоязычных сайтов о криптовалютах

Заблокировано одно из самых первых русскоязычных СМИ, ориентированное на освещение новостей о криптовалютах. Первым на блокировку обратил внимание криптоориентированный Telegram-канал FSCP, позже само издание подтвердило недоступность своего сайта в России:

В реестр заблокированных сайтов была внесена ссылка с новостью «Биткоин будет продаваться в продуктовых магазинах США за наличные деньги» за январь прошлого года:

reestr.rublacklist.net/record/2206166/

Инициатором блокировки стал анапский межрайонный прокурор, который «действуя в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц», в январе текущего года обратился в Анапский городской суд с требованиями о признании размещённой на сайте информации запрещённой.

Как следует из решения суда, «посетителям сайта предоставляется возможность свободного входа на сайт, не требующего предварительной регистрации и пароля», и «знакомиться с содержанием указанной страницы и скопировать информацию в электронном варианте может любой интернет-пользователь». Прокуратура также подчёркивает, что ограничение на передачу, копирование, и распространение информации на сайте отсутствует.

«Интернет-сайт содержит котировки денежных суррогатов, списывает способ приобретения их, выполняя функцию торгового биржевого агента, указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью, не содержит информации о ее держателях (все ее использование анонимно), — говорится в документе. — Оборот биткоинов обеспечивают организации и предприниматели, осуществляющие прием криптовалюты в качестве средства платежа за оказанные услуги или предоставленный товар, либо трейды, обменивающие их на различные валюты (рубли, доллары США, евро и т. д.) на онлайн-биржах. Отсутствие в системах криптовалюты контролирующего центра влечет невозможность обжалования или отмены несанкционированной транзакции, а фактическое нахождение криптовалюты вне правового поля не представляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки. Так, если оплата произведена, но услуга или товар не получены, то нет гарантий возврата такого платежа. При этом биткоины в силу децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего условную платежеспособность».

Прокуратура снова ссылается на закон «о Центральном банке РФ», согласно которому официальной денежной единицей в России является рубль, а суррогатные деньги якобы запрещены. Кроме этого, прокуроры прибегают к любимой риторике об использовании криптовалют в финансировании терроризма.

Несмотря на то, что в российских судах уже доказывали, что информация о криптовалютах и в частности — о биткоине — вполне легальна, а сам биткоин официально в России не запрещён, криптовалюты продолжают действовать на прокуроров как красная тряпка, и суды почему-то в данном вопросе чаще всего встают на их сторону.

В итоге Анапский городской суд признал информацию в вышеупомянутой статье запрещённой, обязав Роскомнадзор заблокировать ссылку. Поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, заблокированным оказался весь сайт.

«Как мы видим, годы идут, но ничего не меняется», — считает ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян:

«Прокуроры продолжают подавать в суды абсолютно ничем не мотивированные иски о блокировке сайтов по выдуманным основаниям, а суды в порядке упрощенного судопроизводства продолжают штамповать незаконные решения, не сильно вдумываюсь, что подписывают. Это отчетливо видно по решению Анапского городского суда. Если Coinspot не удалит статью о том, что в США люди могут покупать биткоины за деньги, то один из крупнейших в Рунете ресурсов о цифровых валютах и финтех-трендах может быть заблокирован для всех россиян. Уровень абсурда и глупости сложно объяснить. Там нет ни логики, ни причинно-следственной связи. Что там у них в Анапе происходит? Почему так боятся того, что россияне узнают про американцев, что те биткоины за кэш в продуктовых покупают? Тоже захотят? Решение суда вынесено с множеством нарушений норм материального и процессуального права. Если владельца сайта не приглашали к рассмотрению дела, то у него есть все безусловные основания для отмены незаконного решения. И судебная практика будет на его стороне».

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До этого под блокировку уже попадала одна статья с Coinspot, но позже её вынесли из реестра, так как сайт удалил этот материал.

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