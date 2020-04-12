В России началась гонка по слежке за гражданами

Приложения по слежке за гражданами продолжают создаваться как региональными, так и федеральными властями. В Google Play и App Store появилось приложение «Госуслуги СТОП коронавирус», разработчиком указано Минцифры России, хотя официально сервис не анонсировали. Приложение нужно для получения QR-кода на выход из дома в «период самоизоляции».

Приложение предлагает авторизоваться через аккаунт в «Госуслугах». Затем оно интересуется самочувствием пользователя, просит заполнить анкету (в том числе нужно указать адрес фактического проживания и сделать селфи) и предлагает назвать цель выхода из дома. При этом геолокацию приложение пока не использует, заметил читатель The Bell, установивший его на свой смартфон.

В свою очередь, исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, сообщает, что:

«На этот раз запрашивается доступ в интернет и просмотр коннекшна, а также вибрация и вывод устройства из режима сна. Кроме последнего — все логично. Но там написано, что нужно будет делать селфи, а это значит будет нужен доступ к камере. Но здесь не указано такого разрешения. Значит, оно будет запрашиваться отдельно. Как могут запроситься и другие разрешения, на которые вы потом нажёмте машинально. Рекомендуем ли мы это приложение? Нет, разумеется. Почему? ПОТОМУ ЧТО МЫ НЕ ДОВЕРЯЕМ. Приложение Госуслуг, кстати, я тоже не рекомендую устанавливать — все, что нужно можно сделать на сайте. Даже удобнее, на самом деле».

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Редактор TJ зарегистрировался в «Госуслуги СТОП коронавирус» и ознакомился с сервисом. Перед тем, как получить доступ к пропускам, приложение просит:

Зарегистрироваться на Госуслугах;

Указать свой статус, среди вариантов: «Прибыл из-за границы», «Был за границей в течение последних 14 дней», «Был контакт с больным коронавирусом», «Здоров и нахожусь в изоляции», «Здоров и хожу на работу», «Болею»;

После этого сервис требует паспортные данные, адрес проживания, а также селфи, фото документа и фото с документом;

Приложение спрашивает, есть ли у пользователя симптомы коронавируса. Позже сервис предлагает пройти опрос по самочувствию в любой момент.

После этого пользователь попадает в меню, где указан статус, также есть опция «Зарегистрировать выход из дома». У функции есть приписка: «Контроль соблюдения режима самоизоляции может осуществляться с помощью данных мобильных операторов и банков».

После указания причины выхода (есть список вроде «В магазин», «Вынести мусор», «Выгул домашнего животного») генерируется QR-код, на странице остаётся фото пользователя, данные паспорта и адрес. Также появляется «Таймер пребывания на улице».

Приложение ещё не представили официально, но в магазинах Apple и Google у него уже несколько сотен отзывов. Средняя оценка — чуть выше 1 балла из 5.

О введении цифровых пропусков на днях объявили в Москве и Подмосковье. Но там речь идёт о поездках на транспорте, а получить пропуск можно на портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Здесь же «регистрировать выход из дома» нужно по любой причине. Как заметили пользователи, портал мэра и правительства Москвы какое-то время был недоступен — вполне возможно, из-за количества посетителей, на которое власти не рассчитывали.

Человек с пропуском 1984-1984-1984-1984 сможет свободно заходить в здание мэрии. pic.twitter.com/n1usXYKaGs — Andrey Zakharov (@skazal_on) April 11, 2020

Московские таксисты обязаны проверять наличие спецпропуска у пассажиров. Об этом РИА сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы. В службах такси, заявляет создатель Tg VPN Владислав Здольников, об этом ничего не знают.

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Журналист CNews Игорь Королёв считает, что в цифровой сфере началась конкуренция по неожиданному вопросу — контролю за передвижением граждан в различных регионах. Он вспомнил о системе слежки, созданной в Татарстане, Нижегородской области и на главном поле битвы за возможность подсматривать за жизнью граждан — в Москве, где уже есть одно приложение от мэрии столицы, но теперь вот и Минцифры решило внести свою лепту:

«Параллельно систему слежки на федеральном уровне создаёт Минкомсвязи. Они уже договорились с сотовыми операторами об отслеживании перемещения тех, кто на карантине — то есть приехавших из заграницы, больных или контактировавших с ними. Сейчас Минкомсвязи выкатило ещё и отдельное мобильное приложение для граждан. Если я правильно понял, оно вроде может использоваться не только теми, кто на карантине, но и вообще всеми гражданами, попавшими под самоизоляцию. В нем будет некий qr-код, который можно будет показывать полицейским. Правда, не понятно, как оно будет стыковаться с региональными системами контроля перемещения граждан? Если москвич зарегистрируется в федеральной системе, как столичные полицейские будут его проверять (в Москве же пока нет Qr-кодов).

Возникает цифровой феодализм…»

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«Количество сервисов цифровых ошейников растет с удивительной скоростью», — соглашается с ним журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

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