Заблокированная «за пиратство» соцсеть Spaces внесена в реестр по слежке

Проводя мониторинг реестра ОРИ, мы обнаружили в нём новое пополнение — на этот раз поделиться пользовательскими данными, включая переписку, аудио- и видеоразговоры, согласилась приватная социальная сеть Spaces.ru:



Главный нюанс в том, что данный ресурс вот уже скоро как два года находится под блокировкой. Доступ был ограничен решением Мосгорсуда по делу №3-0189/2018, согласно которому под блокировку кроме Spaces попал еще один интернет-ресурс — yellosoft-club.ru. Жалобу на оба портала подало АО «ТНТ-Телесеть» из-за размещения там аудиовизуального произведения «StandUp» (видео с передачи «Comedy Баттл» на ТНТ). Оба домена Spaces с того момента из реестра не выносились:

reestr.rublacklist.net/record/999331/

reestr.rublacklist.net/record/999325/

Ещё удивительно, что в карточке участника реестра ОРИ в графе «ограничение доступа» почему-то значится «Не ограничен». На самом деле, это не так — зайти на сайт можно только воспользовавшись инструментами для обхода блокировок.

Пока сам ресурс пока никак не комментировал попадание в реестр для слежки ни на самом сайте, ни в официальном паблике ВК.

Напомним, согласно федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ, участник реестр ОРИ по первому требованию обязан по первому требованию предоставлять властям информацию о действиях и взаимодействиях своих пользователей, а также раскрывать их переписку, звонки, аудио-, видео- и фотоматериалы. Поэтому мы рекомендуем до появления каких-либо разъяснений от сервиса проявлять его пользователям максимальную осторожность при его использовании.

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