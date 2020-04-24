Путин подписал закон об эксперименте с искусственным интеллектом в Москве

Владимир Путин подписал закон об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Москве. Документ разработан во исполнение послания президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности, технологий ИИ. Законопроект был внесён в Госдуму в начале февраля текущего года.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» выложен на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается проведение в Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года специального правового режима «в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий ИИ, а также последующего использования результатов его применения». Условия, требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации ИИ-технологий, а также механизм обработки обезличенных персональных данных будут регламентироваться столичным правительством. Срок проведения эксперимента – пять лет.

В ходе эксперимента московская мэрия будет определять порядок и случаи передачи изображений собственниками городских фото- и видеокамер, а также контролировать обработку обезличенных персональных данных участниками эксперимента.

Участниками эксперимента станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесённые в реестр участников экспериментального режима по их собственной заявке.

Устанавливается право участников эксперимента на обработку обезличенных персональных данных на основании соглашения с Роскомнадзором.

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