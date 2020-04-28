Независимые СМИ раскритиковали закон «о коронафейках»

Объединение федеральных и региональных российских СМИ «Синдикат-100», куда входят, в том числе «Медуза», «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», «Такие дела» и Znak, написали открытое письмо, где раскритиковали закон о фейках о коронавирусе.

Сегодня вместе с коллегами мы выступаем за защиту нашего с вами права на информацию. Закон о фейках о коронавирусе не ограждает нас от опасных заблуждений. Зато часто защищает тех, кто плохо делает свою работу, и не хочет, чтобы об этом кто-то узнал https://t.co/K311d7hWWN — Дождь (@tvrain) April 28, 2020

Журналисты напомнили, что функция прессы — рассказывать о том, что происходит на самом деле. Но авторы письма считают, что «независимая и правдивая информация бесит тех, кто, обладая полномочиями в ситуации кризиса, плохо справляется со своей работой». Одним из способов давления на СМИ издания назвали «спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе»:

«Рассказ о проблемах — первый шаг к их решению. Молчание о проблемах — путь к их усугублению. Понятно, что пресса, рассказывая о них, вольно или невольно указывает на виновников проблем».

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По их словам, за проблемами часто стоят вполне конкретные люди с именами и фамилиями, наделенные полномочиями и с этими полномочиями не справляющиеся или по некомпетентности, или по иным причинам.

«Вирус рано или поздно уйдет, а они останутся, — считают журналисты. — Независимая и правдивая информация бесит тех, кто, обладая полномочиями в ситуации кризиса, плохо справляется со своей работой».

В качестве примера такого давления авторы письма привели административный протокол, который составили на красноярский телеканал «ТВК» из-за публикации видеоролика, в котором «Отряды Путина» называют коронавирусную инфекцию выдумкой США. Телеканалу грозит штраф до 500 тысяч рублей. Под угрозой уголовного преследования за интервью по теме коронавируса также находится петербургский журналист Татьяна Вольтская:

«Маховик набирает обороты быстро. Мы считаем важным сказать слова поддержки всем нашим коллегам, которые сегодня в непростых условиях, выполняя свою работу честно и профессионально, подвергаются давлению властей».

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Авторы письма подчёркивают, что в «в нынешних условиях» журналистам часто приходится прибегать к анонимным источниками информации: не все врачи согласны общаться открыто, ведь за это их могут уволить. Задачей журналиста они назвали донесение информации о происходящем, даже если источник хочет сохранить анонимность. «И затем этот журналист и его издание рискуют стать объектом применения „антифейкового“ законодательства», — считают СМИ.

Журналисты заявили, что «законодательство и правоприменение направлены в данном случае не против ложной информации, они направлены против информации как таковой»:

«Мы обращаемся с этим письмом к вам потому что сегодня как никогда независимая пресса нуждается в общественной поддержке. Цена каждому задушенному в эти дни независимому изданию — жизни людей. Это не метафора. Это реальность».

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1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. По нему физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 300 до 700 тысяч рублей или ограничить их свободу на срок до трёх лет. Если такие фейки причинили вред здоровью — штраф от 700 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

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