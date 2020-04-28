Медицинское издание Vademecum обвинило Генпрокуратуру и Роскомнадзор в цензуре

Редакция медицинского издания Vademecum получила уведомление Роскомнадзора и требование Генпрокуратуры о блокировке доступа к статье о порядке расчетов за оказание медпомощи госпитализированным в Москве пациентам с коронавирусом. Об этом редакция рассказала на своём сайте, обвинив власти в нарушении закона «о СМИ» и жёсткой цензуре:

«Поступившие в редакцию Vademecum уведомление Роскомнадзора и требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к новостному материалу Vademecum, рассказывающему о порядке расчетов за оказание медпомощи госпитализированным в Москве пациентам с коронавирусом, грубо нарушают Конституцию РФ и закон «О средствах массовой информации». Редакция Vademecum расценивает закрытие доступа к публикации нашего издания «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой» как проявление жесткой цензуры со стороны органов власти. Заявление чиновников о том, что представленная нами информация является заведомой ложью и содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», мы воспринимаем как прямое оскорбление коллектива нашего издания, исповедующего высокие профессиональные и этические стандарты и работающего в интересах своей аудитории – профессионалов индустрии здравоохранения».

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Новость на сайте Vademecum появилась несколько дней назад, в ней издание ссылалось на уведомление, которое Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разослал руководителям медучреждений и страховых организаций уведомления. По мнению Генпрокуратуры, информация в публикации не соответствует действительности.

«Согласно заявлению департамента здравоохранения г. Москвы, медицинская помощь жителям города предоставляется бесплатно по полису ОМС, — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства. — При этом в случае появления симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус имеется возможность, в том числе, обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник. Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому».

В редакции заявили, что материал основан на письме Московского городского фонда ОМС № 08-04.09.8401. Как говорится в релизе, фонд уведомил руководителей медицинских учреждений и страховых медицинских организаций о том, что медпомощь, оказанная пациентам, поступившим в клиники не с бригадой скорой помощи, а «самотеком», оплачена не будет. «Достоверность этого письма МГФОМС подтвердил релизом, разосланным 23 апреля различным средствам массовой информации. Ответ фонда Vademecum добавил в виде обновления к той же новости», — отметили журналисты.

Действия властей в отношении профильного издания вызвали недоумение и возмущение коллег Vademecum, а также подписчиков издания.

На крутое медицинское издание наехала Генпрокуратура. В издании справедливо считают это цензурой: https://t.co/BFLJMFMR7W — Смирнов (@sssmirnov) April 28, 2020

Один из создателей медицинского стартапа yRisk Андрей Афанасьев назвал сложившуюся ситуацию «за гранью добра и зла», призвав поддержать издание репостов и резонансом в соцсетях.

Так, ну эта ситуация уже несколько за гранью добра и зла.Есть прекрасный отраслевой новостной сайт Vademecum, который… Опубликовано Андреем Афанасьевым Вторник, 28 апреля 2020 г.

Тут на лучшее российское профильное издание о здравоохранении Vademecum наехала Генпрокуратура и Роскомнадзор о статье об отказе оплачивать МГФОМС госпитализации COVID-19 не по скорой.https://t.co/pd4yBcl0do — Теллуровые котики (@fhipster) April 28, 2020

В то же время, «Собеседник» опубликовал опровержение, сообщив, что перепечатка данной новости была удалена с сайта.

В свою очередь, редакция Vademecum намерена обжаловать требования Генпрокуратуры и Роскомнадзора.

Действия российских властей в отношении «пресечения распространения недостоверной информации» уже не первый раз вызывают вопросы. Часто под блокировку попадают новости или посты в интернете, которые даже с большой натяжкой нельзя назвать попыткой намеренно ввести кого-либо в заблуждение. В связи с этим ряд независимых СМИ написали открытое письмо, в котором раскритиковали закон «о коронафейках». Авторы письма считают, что «независимая и правдивая информация бесит тех, кто, обладая полномочиями в ситуации кризиса, плохо справляется со своей работой». Одним из способов давления на СМИ издания назвали «спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе».

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