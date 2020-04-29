Правительство изменило порядок взаимодействия Роскомнадзора с ОРИ в рамках «суверенного Рунета»

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление Правительства России «О внесении изменений в Правила взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с организатором распространения информации (ОРИ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Документ разработан Минцифры в соответствии с принятым в прошлом году федеральным законом №90-ФЗ «о суверенном Рунете».

Напомним, так называемый закон об «устойчивости» российского сегмента Интернета предполагает создание в РФ национальной системы маршрутизации интернет-трафика с целью обеспечить его надёжную работу в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

Изначально постановление Правительства должно было избавить операторов связи от ответственности за неблокировку ресурса с запрещённой в РФ информацией, если оператор установил необходимое оборудование по закону о суверенном Рунете. Однако в опубликованной на госпортале версии документа этого пункта нет. На несоответствие постановления одобренному Минэкономразвития проекту документа обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью».

Текущий же документ только накладывает на операторов обязательства незамедлительно блокировать запрещённые интернет-ресурсы в случае если организатор распространения информации отказывается взаимодействовать с госведомствами по сбору, хранению и выдаче данных пользователей.

В связи с чем возникли такие метаморфозы с постановлением, пока не совсем понятно, однако стоит заметить, что нарушения процедур принятия нормативных правовых актов происходят не впервые.

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