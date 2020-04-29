Популярный автожурнал Drive и болгарская почта стали новыми резидентами реестра по слежке

ФСБ продолжает привлекать интернет-сервисы со всего мира к сотрудничеству. Проводя очередной мониторинг реестра ОРИ, мы обнаружили там новое пополнение, где присутствуют достаточно популярные в Рунете ресурсы, а также заграничные сервисы.

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Одним из наиболее именитых интернет-ресурсов в списке ОРИ оказалось ООО «Драйв», которому принадлежат онлайн-журнал об автомобилях drive.ru и автомобильная социальная сеть drive2.ru.

reestr.rublacklist.net/distributor/109642

Данные сервисы достаточно популярны в России не только среди автовладельцев и любителей путешествовать на машине, но и среди других русскоязычных пользователей. На сайтах публикуются самые свежие автоновости, блоги, объявления о продаже автомобилей и запчастей к ним и тест-драйвы.

Ещё одним крупным соседом «Драйв.Ру» по реестру ОРИ стал созданный в 2000 году болгарский почтовый сервис Mail.bg.

reestr.rublacklist.net/distributor/109643

Уже в первые годы своего существования MailBg насчитывал более 200 тысяч пользователей, а с 2003 года сайт был зарегистрирован в «Комиссии по защите личных данных», и это «является гарантией того, что размещённая на нём информация не будет использоваться третьими лицами». Возможно болгарский сервис не в курсе, но согласие на размещение в реестре ОРИ делает невозможным исполнение данного утверждение, поскольку федеральные законы 97-ФЗ и 374-ФЗ предполагают предоставление по первому требованию всех пользовательских данных, включая содержание почты и звонков, российским силовикам по первому требованию. Кстати, работающих на территории РФ сервисов это касается в первую очередь.

ООО «КМ-Урал» из Башкортостана, которому принадлежит новостной портал sobkor02.ru, попало в реестр под 245-м номером.

Ещё одно башкирское СМИ — «Автономная некоммерческая организация поддержки независимых СМИ ‘Свободные медиа'», владеющее региональным новостным интернет-изданием ProUfu.ru, внесено под номером 244-PP.

Организатором распространения информации, который очень интересует ФСБ, оказалась финансово-кредитная организация «Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив Черкасофф Сбережения» из Новосибирска. «Основной целью кооператива является взаимное кредитование пайщиков на основе аккумулирования паевых и иных взносов», — говорится на сайте сервиса.

Как мы уже говорили выше, сведения о пользователях, а также любые их сообщения, внесённые в реестр ОРИ интернет-ресурсы обязаны предоставлять по первому требованию силовикам, поэтому всем, кто решит ими воспользоваться, стоит знать — ваша конфиденциальность под большим вопросом.

Стоит заметить, что были случаи, когда сервисы вносились в данный реестр без их согласия, либо владельцы просто не были в курсе возлагаемых на них обязанностей, но чаще всего это касалось зарубежных ресурсов, в связи с чем многие из них давали соответствующие пояснения. Возможно, подобное произойдёт и на этот раз.

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