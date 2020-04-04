Минцифры и ФАС не поддержали приоритизацию трафика

Минцифры и ФАС не согласились с предложением депутата Госдумы Антона Горелкина приоритизировать трафик отечественных интернет-ресурсов, сообщает «Коммерсантъ». По мнению чиновников, это нарушит принцип сетевой нейтральности. Сетевой нейтралитет означает, что провайдеры не могут на свое усмотрение приоритезировать один вид трафика перед другим, включая какие-то самостоятельные ограничения и блокировки. Управление трафиком допускается только в аварийных ситуациях и при перегрузках, для предотвращения кибератак, угрозы нарушения тайны связи или хищения персональных данных, а также во исполнение решения надзорного органа или суда, указали в ФАС.

Ранее Горелкин предложил ФАС и Минцифры обязать российских интернет-провайдеров на время карантина, вызванного распространением коронавируса в России, приоритизировать трафик отечественных онлайн-сервисов и зарубежных ресурсов, которые исполняют российское законодательство (Facebook и Twitter не переносят в Россию данные ее граждан, а Telegram заблокирован за непередачу ключей шифрования ФСБ).

ФАС еженедельно проводит мониторинг нагрузки на сети операторов, сейчас она в пределах нормы, заявили в ведомстве. Для качественного оказания услуг абонентам Минцифры ранее просила крупные интернет-сервисы отключить автоматическое воспроизведение видео и аудио и ограничить качество видео. На просьбу откликнулись Mail.ru Group, «Яндекс», «Газпром-медиа», Rambler, Сбербанк и ряд мелких площадок.

Сам Горелкин счел ответы ведомств поддержкой его позиции, делая упор на возможность отступления от принципа сетевого нейтралитета во время ЧС. Протокол таких решений он предложил разработать заранее, «чтобы потом не вопили опять про «мы оказались не готовы»».

.

.

.